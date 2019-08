Altenburg

Fällt in Musikkreisen der Name Kaufmann, assoziiert man sofort den Startenor Jonas Kaufmann. Dieses Alleinstellungsmerkmal des Sängers könnte bald eingeschränkt werden. Denn mit dem Familiennamen Kaufmann drängen sich seit mehreren Jahren zwei Musiker in den musikalischen Vordergrund, die es nicht mit der Stimme, sondern mit den Fingern haben, mit denen sie fast alles, was Tasten hat, betasten: Klaviere, Orgeln – und Cembali.

Beinahe verdrängtes Instrument

Die 1991 und 1993 im sächsischen Lichtenstein, also nicht weit von Altenburg, aufgewachsenen Markus und Pascal Kaufmann studierten beide in Dresden an der Hochschule für Kirchenmusik und an der Musikhochschule und konnten seitdem in Wettbewerben national und international Preise und Auszeichnungen en masse einheimsen.

Gemeinsam bestreiten beide erfolgreich solistische und vierhändige Klavier-und Orgelkonzerte, Konzerte also für vier Hände und vier Füße. So auch am vergangenen Sonnabendnachmittag in der Altenburger Schlosskirche, wobei sie sich neben der Trostorgel weitestgehend auf das Cembalo beschränkten, auf das Standardwerk der musikalischen Barock-Epoche. Dieses Ende des 14. Jahrhunderts entstandene Instrument stand lange gleichberechtigt neben der Orgel und später neben dem Hammerklavier, bis es von diesem als Solo-Instrument immer mehr verdrängt wurde. Es wird heute vorwiegend noch in neuer Musik und im Jazz eingesetzt und bei der Interpretation älterer Klavierwerke wie eben in der Schlosskirche durch die Gebrüder Kaufmann.

Meisterpianisten vergolden den Glücksgriff

Dass Rolf Olischer diese beiden für das diesjährige Musikfestival angeheuert hat, ist ein Glücksgriff, der vergoldet wird durch das gleichzeitige Engagement der beiden jungen Meisterpianisten Juyoung Park aus Südkorea und Asen Tanchev aus Bulgarien. Beide sind international preisgekrönte Pianisten und Stipendiaten der in Leipzig ansässigen Stiftung Elfrun Gabriel , die sich als die Besten von Dutzenden Anwärtern erwiesen haben. Was die beiden am vergangenen Freitagnachmittag in einem Saal des Lindenau-Museums pianistisch leisteten, verschlug dem zahlreichen Publikum nicht nur die Sprache, sondern auch den Atem. Das Publikum konnte nicht anders, als mit stehenden Ovationen den beiden jungen Künstlern zu huldigen, die klassische Klaviermusik an der Grenze des technisch Absoluten boten und den gut besetzten Saal ganz einfach zu diesen Standing Ovations zwangen.

Brilliante Aufführung einer der schwierigsten Klaviersonaten

Wer beide Veranstaltungen besuchte – und das waren einige – bekam reine Lehrstunden über das musikalische Barock einerseits und über die nachfolgenden musikalischen Epochen Klassik und Romantik andererseits, wenn auch in zeitlicher Umkehrung. Am Freitag beherrschte Beethoven mit seiner wohl allen Musikfreunden bekannten Mondscheinsonate und mit der viersätzigen Klaviersonate Nr.28 in A-Dur op.101, beide meisterlich interpretiert vom südkoreanischen Pianisten, den 1. Programmteil.

Der bulgarische Pianist ehrte Clara Schumann anlässlich ihres 200. Geburtstages mit deren vier kleinen fugenartigen Musikstücken op.15 und brachte Franz Schuberts Alterssonate Nr. 16 in a-moll, Deutschverzeichnis 845, eine der schwierigsten Klaviersonaten überhaupt, zu einer brillanten Aufführung und setzte technisch mit dem Satz „Triana“ aus der „Iberia-Suite“ von Isaac Albeniz noch einen drauf, was das Publikum zu der schon benannten Begeisterung trieb.

Musikfestival ist Stätte außergewöhnlicher Musik

Deutschlandradio, das immer auf der Suche nach musikalischen Schätzen ist, hat sich schon seit langem bei Konzerten im Altenburger Theater festgesetzt und hat seit vergangenem Jahr auch das Musikfestival entdeckt und sendet nun das Kaufmann- Konzert aus der Schlosskirche am 4. September ab 20.03 Uhr. Seit langem schon erweist sich das Altenburger Musikfestival als Stätte außergewöhnlicher Musik – und das nicht nur wegen des Abba-Revivals in Treben – und die beiden Veranstaltungen am Freitag und Sonnabend heben es weit über den Rahmen eines lokalen Ereignisses. Die Besucher des Kaufmann-Konzertes in der Schlosskirche erkannten an hochragenden Mikrofonen und anderem technischen Gewerke, dass die hier gespielte Musik die Kirchengemäuer verlässt und sich Bahn nimmt in die große weite Musikwelt.

Wettstreit erfordert Konzentration und Ausdauer – auf beiden Seiten

Die Gebrüder Markus und Pascal Kaufmann sendeten zuerst Klänge von der – wie es Klaus-Jürgen Kamprad in seinen Begrüßungsworten formulierte – „weltbekannten Orgel“ mit Bachs Concerto C-Dur BWV 595 in diese, um sich dann ganz der Interpretation barocker Musik von Bach, Händel und Johann Mattheson zu widmen und den für die Cembali typischen zarten Klangteppich zu weben, was sie mit wahrer Meisterschaft auch realisierten. An den beiden sich gegenüberstehenden Cembali duellierten sich die zwei Brüder in der Interpretation verschiedener Concerti von Bach, Händel und Mattheson, wobei sie von einer fünfköpfigen Streichergruppe unterstützt wurden. Ein Concerto spielen bedeutet immer, einen musikalischen Wettstreit in Tönen und Klängen mit musikalischen Instrumenten auszutragen. Das geschah am späten Sonnabendnachmittag über zwei Stunden, was auch wegen der relativen Gleichförmigkeit der Musik vom Publikum Konzentration und Ausdauer verlangte. Wer diese aufbrachte, hatte einen großen musikalischen Gewinn.

Von Manfred Hainich