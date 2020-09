Altenburg

Für das jüngst in die Schlagzeilen geratene Gründerzeithaus in der Altenburger Heinrich-Zille-Straße 5 gibt es inzwischen mehrere Interessenten. So haben sich nach dem OVZ-Bericht über den Diebstahl wertvoller Inneneinrichtung aus dem 1893 erbauten Gebäude vier potenzielle Käufer bei der Stadtverwaltung gemeldet, sagte Jürgen Fröhlich von der Unteren Denkmalschutzbehörde nun auf Nachfrage. Einer komme aus dem Altenburger Land, die übrigen drei von außerhalb.

Drei der vier Interessenten bekannt

Im Inneren der Zille-Straße 5 gibt es aufgrund des jahrelangen Leerstands einiges zu tun Quelle: privat

Anzeige

Unbekannt ist der Stadtverwaltung aber nur einer der Kaufinteressenten. „Zu drei der vier gab es zuvor schon Kontakte, zwei haben bereits denkmalgeschützte Häuser saniert“, erklärte Fröhlich weiter. Mehr könne er zu den potenziellen Käufern aus Datenschutzgründen nicht sagen. „Ich bin aber optimistisch, dass das Haus nun in gute Hände kommt.“ So sei der Kontakt zum Eigentümer auf dessen Wunsch hin bereits hergestellt.

Weitere LVZ+ Artikel

Beim Erstkontakt im Zusammenhang mit dem Hinweis auf Vandalismus/ Diebstahl hatte der betagte Eigentümer aus Schwaben vor einigen Wochen die Stadt um Hilfe bezüglich seines Gebäudes an der Ecke zur Martin-Luther-Straße gebeten und laut Fröhlich wenig später schriftlich eingewilligt, dass man seine Kontaktdaten weitergeben darf.

Nachdem sich das Quartett dann bei der Verwaltung gemeldet hatte, informierte der Denkmalschützer den Eigentümer zunächst darüber, wer sich demnächst bei ihm melden werde. Wenig später teilte er den potenziellen Käufern dann zeitgleich per E-Mail die Daten des Hausbesitzers mit. Dieser will die Stadt wiederum über den weiteren Verlauf bezüglich eines Verkaufs informieren.

Niedriger sechsstelliger Betrag avisiert

Einige der wertvollen Flügeltüren des Gründerzeithauses sind bereits ausgebaut und gestohlen worden. Quelle: Mario Jahn

Nach OVZ-Informationen will der Schwabe aktuell einen niedrigen sechsstelligen Betrag für das von Julius Graichen erbaute und seit Jahren komplett leerstehende Haus in der Zille-Straße 5 haben. Von gut 100 000 Euro ist demnach die Rede. Ein Preis, der aufgrund des regen Interesses an der herrschaftlichen Immobilie, die einst der Familie Einsiedel gehörte, allerdings noch steigen könnte.

Vielleicht aber auch nicht. Denn der Eigentümer hatte bereits angekündigt, außer den Sicherungsmaßnahmen nichts mehr an dem Haus machen zu wollen und seine Verkaufsabsichten öffentlich gemacht. Zudem ist der Sanierungsaufwand relativ hoch. Nicht zuletzt, weil einige der pracht- und wertvollen Flügeltüren, deren Schlösser oder andere Teile plus kunstvoll gestaltete Umrahmungen und Stuck-Elemente offenbar professionell ausgebaut und gestohlen worden sind.

Von Thomas Haegeler