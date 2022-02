Vier Leute, eine Mühle und täglich Tausende auf Durchreise: Gardschütz ist einmalig

Gardschütz

Jeden Morgen um kurz vor sechs verdoppelt sich die Bevölkerung von Gardschütz fast. Mit Schichtbeginn von Müllermeister Uwe Himmel und seinen zwei Mitarbeitern in der Mühle Gardschütz zählt das kleine Dörfchen an der Bundesstraße 93 bis zum Feierabend um 15 Uhr sieben Personen. Die Wirkungsstätte des gelernten „Facharbeiters zur Be- und Verarbeitung von Körnerfrüchten“, wie es DDR-Zeiten hieß, ist die Heimat von Mathias Kertscher und seiner Frau Heidrun.

Inhaber Mathias Kertscher und Müllermeister Uwe Himmel sind ein eingespieltes Team seit vielen Jahrzehnten. Quelle: Mario Jahn

Seit 1990 wieder in Familienbesitz

Als Enkel von Willy Freitag, der das über 600 Jahre alte Bauwerk 1932 erwarb, wurde er so gesehen mit Mehlstaub auf der Nasenspitze geboren – und wollte doch zunächst Lackierer werden. Denn die Mauer stand und Opa Willys Mühle war nach dem Krieg erst halbstaatlich, dann 1972 komplett verstaatlicht worden und Teil der Mühlenwerke Saara. Doch mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurde sie sein und der Hauptbestandteil aller Backwaren sein täglich Brot.

10 Tonnen Mehl am Tag

Gardschütz: Ein kleines, ganzes Dörfchen. Quelle: Mario Jahn

Bis zu 40 Tonnen Roggen- und Weizenmehl könnten pro Tag im Dreischichtsystem gemahlen werden. Dass es aktuell nur zehn Tonnen sind, hat so viele Gründe wie ein Mischbrot Zutaten. „Wir beliefern 80 Prozent Handwerksbäcker, aber von denen gibt es immer weniger“, führt Mathias Kertscher aus. Auch habe die Pandemie indirekt Einfluss auf die Produktion genommen, denn wenn der regelmäßig belieferte Fladenbrotbäcker seine Ware nicht los werde, weil die Gastronomie am Kämpfen sei, bräuchte er halt weniger Mehl. „Zudem sind wir zu klein für den Großhandel.“

Halb Lehndorf war früher Gardschütz

Alles eine Nummer größer. 25-Kilogramm-Säcke sind die Norm. Quelle: Mario Jahn

Das mit der Größe ist überhaupt so eine Sache in Gardschütz. Kertschers Mühle ist die letzte von einst 28 im Landkreis, tief verwurzelt an der Pleiße und auf der Gardschützer Flur, die lange Zeit für sehr viel Verwirrung vor allem bei Ortsunkundigen sorgte. „Früher galt halb Lehndorf kartografisch als Gardschütz inklusive großer Teile des Bahnhofs, des Sägewerks, des alten Kornhauses und der Motorradwerkstatt“, erinnert sich der gebürtige „Gardscher“ – bis 2013. Da trennte die Gemeinde Nobitz die Spreu vom Weizen und das Offensichtliche wurde tatsächlich: Lehndorf wuchs und Gardschütz schrumpfte unter der Woche auf eine Hand voll Leute, eine Haltestelle und einen Hund.

„Bevölkerungsexplosionen“ am Wochenende

Die Bundesstraße 93 ist die Lebensader des winzigen Ortes. Sie sorgt dafür, dass das kleine Gardschütz weithin bekannt ist. Das gilt auch für die Mühle. An den Wochenenden besiedeln normalerweise regelmäßig Dutzende Autos den Parkplatz, schallt Gelächter vom Freisitz des kleinen Cafés „Zur Mühle“, welches Heidrun Kertscher vor 32 Jahren eröffnete.

„Früher wurde in den Räumen gewohnt, dann waren sie Büro, und nun ist es eine Gaststätte, die eigentlich von Familienfeiern lebt“, erzählt sie mit Wehmut in der Stimme. Die Pandemie und die sich ständig ändernden Bestimmungen fegten das Auftragsbuch jedoch leer. „Wir sind beide inzwischen Rentner und damit abgesichert. Aber uns fehlen einfach die Gäste und ja, auch das Leben, das sie mit in den Ort bringen.“ Ohne die regelmäßigen Veranstaltungen sei es die vergangenen zwei Jahre einfach viel zu ruhig gewesen, merkt sie an und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „So ganz ohne Gäste würden wir uns hier gruseln. Das wär doch fürchterlich, wenn das hier immer so ruhig wäre.“ Aber die Mühle und das Café, die hätten sich immer gegenseitig gestützt. Lief das eine schlechter, zog das andere an und umgekehrt, vertraut das Ehepaar auf Erfahrung.

40 Prozent teurer

Mathias Kertscher überprüft regelmäßig die Qualität seines Mehls. Quelle: Mario Jahn

Wie lange noch 25-Kilogramm-Säcke Mehl ihre Reise von Gardschütz in die Welt antreten, Mathias Kertscher mag dazu keine Prognose abgeben. Der Beruf des Müllers, der sei vom Aussterben bedroht, bedauert er. „Du findest keine Leute mehr, denn es werden ja nirgends mehr welche ausgebildet. Aber so lange es relativ wirtschaftlich ist, machen wir weiter.“ Kein Leichtes mit Blick auf die Ernte 2021, die zwar eine Menge Getreide hervorbrachte, aber von schlechter Qualität. „Als die Ähren Wärme zum Reifen gebraucht hätten, hat es zu viel geregnet, und statt Mehl wurde Tierfutter draus“, erklärt der Experte. Das Ergebnis: 40 Prozent höhere Preise, die der Endverbraucher an der Bäckertheke oder auch im Supermarkt merkt. In genau einem in Altenburg, unweit der Poliklinik, gibt es das Gardscher Mehl nämlich in der Kilopackung zu kaufen – per Hand abgefüllt.

Wer jetzt allerdings denkt, mit seinen vier Einwohnern sei Gardschütz mit Abstand das kleinste Dorf im Altenburger Land, der irrt. Es geht noch kleiner. Im Schmöllner Ortsteil Kleintauschwitz wohnen noch genau zwei Leute.

Von Maike Steuer