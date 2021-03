Vier Liebeserklärungen zum Frauentag von Männern aus dem Altenburger Land

Altenburger Land

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Aus diesem Anlass schildern Michael Wolf und Gerd Eichhorn, Hubert Wolf und Danny Bachmann-Schaller, was sie an ihren führungsstarken Partnerinnen schätzen, im Beruf und in der Ehe. Vier Liebeserklärungen aus Altenburg, Meuselwitz und Lucka.

Michael Wolf über seine Frau Daniela Wolf:

Er bestimmte als Oberbürgermeister 18 Jahre die Geschicke Altenburgs, sie als Geschäftsführerin die des Ratskellers. Daniela und Michael Wolf feiern in diesem Jahr ihren zehnten Hochzeitstag. Quelle: Mario Jahn

„Meine Frau ist mein verlässlichster Partner, mein ehrlichster Kritiker und mein einfühlsamster Helfer, in jeder Lebenssituation mein bester Freund. Ich schätze an ihr, dass sie überzeugt und motiviert, wenn sie etwas umsetzt und immer positiv denkt. Unser Zusammenleben ist spannend, erfüllend und bereichernd. Meine Frau kann Ideen spontan entwickeln und diese beharrlich bis zum Erfolg umsetzen. Sie ist in Krisensituationen entscheidungsstark. Ich bewundere sie dafür, dass sie sich selbst nicht so wichtig nimmt, kein Ego kennt und für vernünftige Argumente immer offen ist. Ich schätze sehr, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren, zum selbstständigen Handeln führen kann, mit Anerkennung und viel Empathie, wie sie aber gleichzeitig auch Leistung und Verantwortungsübernahme einfordert. Sie ist in Krisensituationen entscheidungsstark und stellt sich der Verantwortung.

Es wäre gut, wenn mehr Frauen in Entscheidungspositionen das Sagen hätten. Sie können oft viel klarer und konsequenter führen und entscheiden. Sie besitzen große soziale Kompetenz und sind verlässlich. Im Endeffekt ist es wichtig, die Herausforderungen des Alltags gerecht auf alle Schultern zu verteilen, damit sich Frauen genauso beruflich entwickeln können wie Männer. Die Stärke dafür müssen aber wir Männer entwickeln, indem wir uns persönlich zurückzunehmen und unseren Frauen Freiräume für deren Entwicklung und Lebensinhalt zu schaffen.

Beim Thema Gleichberechtigung haben wir noch viel zu lernen und einiges zu tun. Selbstbewusste moderne Frauen wollen keine Quoten, um gleichberechtigt agieren zu können. Sie brauchen eine Gesellschaft, die dafür Sorge trägt, dass die Lasten des Alltags gerecht verteilt werden und ein gleichberechtigter Zugang zur persönlichen Entwicklung möglich ist. Genau deshalb ist es auch wichtig, unsere gesellschaftlichen Werte gegen rückwärtsgewandte, gestrige Ideologien und Glaubenssätze zu verteidigen und dies im offenen Dialog mutig anzusprechen.“

Gerd Eichhorn über seine Frau Kathrin Backmann-Eichhorn

Seit 2009 sind Kathrin Backmann-Eichhorn und Gerd Eichhorn ein Paar. Kennen gelernt haben sich die Bürgermeisterin von Lucka und ihr Mann, der im Bauamt der Stadt tätig ist, bei der Arbeit im Rathaus. Quelle: Mario Jahn

„An meiner Frau schätze ich besonders ihre gute Menschenkenntnis und ihre absolute Ehrlichkeit. Sie kann sich gut in andere hineinversetzen und kommt dadurch auch mit schwierigen Persönlichkeiten klar. Zudem sitzt sie nie Probleme aus und hat zu allem eine klar begründete Meinung. Und sie besitzt das, was vielen Frauen nachgesagt wird: Die Fähigkeit, auf mehreren Ebenen zu denken. Die daraus resultierende Qualität ihrer Entscheidungen ist bemerkenswert.

Von starken Frauen zu sprechen finde ich schwierig. Was ist stark? Wenn die Frau über die Freizeit ihres Mannes bestimmt oder die Restaurantrechnung bezahlt? Wir haben uns als Menschen gefunden, denken, handeln und fühlen zusammen. Dabei leben wir in den Augen mancher sicher recht konservativ: Meine Frau erledigt tausend Handgriffe im Haus, ich kümmere mich um die Baustellen auf dem Grundstück. Große Kompromisse müssen wir dabei aber nicht finden: Ich muss nicht das halbe Bad putzen und sie nicht die halbe Fuhre Holz hacken.

Jeder achtet auf den anderen und möchte ihm Freude bereiten. Wir müssen nicht beweisen, wer der Herr im Haus ist. Ich fände es jedoch gut, wenn mehr Frauen in unserer Gesellschaft das Sagen hätten: Der Ton wäre klarer, Entscheidungen würden schneller fallen. Beim Thema Gleichberechtigung sollte die Chancengleichheit statt pauschaler Forderungen im Vordergrund stehen. Mit Fleiß, Bildung und Willensstärke können Frauen und Männer in Führungspositionen aufsteigen. Meine Frau ist in Lucka nicht durch eine Quote Bürgermeisterin geworden, sondern weil sie die Fähigkeit dazu mitbrachte und die Wähler überzeugte. Das ist auch für andere Frauen möglich – traut Euch!“

Hubert Wolf über seine Frau Brit Wolf

Seit inzwischen dreißig Jahren sind Hubert Wolf und seine Frau Brit zusammen, haben zwei Töchter groß gezogen und sind sich auch beruflich nahe – er als Vorstandsvorsitzender der Bluechip Computer AG in Meuselwitz, sie als Vorstand für Personal und Finanzen. Quelle: Mario Jahn

„Meine Frau hat einen echten Plan vom Leben, ist extrem zuverlässig, sehr akkurat und fleißig – sowohl beruflich, als auch privat. Und ganz wichtig: Sie lässt mir in den entscheidenden Momenten Luft, wenn ich ein Hornochse bin, und bringt so Ruhe in die Situation. Dafür schätze ich sie sehr. Und sie gibt mir Raum für manchmal auch etwas verrückte Ideen, nimmt diese mit Humor: So konnte ich sie nach zweieinhalb Jahren überzeugen, dass die Modelleisenbahn zuhause durch zwei Räume führen kann. Nach so vielen gemeinsamen Jahren kennen wir uns einfach sehr gut, ergänzen uns und brauchen gar keine große Abstimmung mehr, wenn Entscheidungen anstehen.

Generell denke ich, dass es überall im Leben einen gesunden und ausgewogenen Mix aus Männern und Frauen geben sollte. So ließen sich viel klügere Entscheidungen treffen. Frauen sind genau so durchsetzungsstark, aber eben nicht so testosterongesteuert wie Männer, sind empathischer und an zielführenden Lösungen interessiert. Das erlebe ich in unserem Unternehmen jeden Tag: Wir haben hier zahlreiche Mitarbeiterinnen, die in ihrem Bereich spitze sind und sich nicht unterkriegen lassen – und meine Frau gehört definitiv dazu.

Ohnehin sollte es bei der Gleichberechtigung nicht um das Geschlecht gehen: Arbeitsqualifikation und Fleiß sind viel entscheidender – am Ende zählt nur das Ergebnis. Damit fahren wir bei Bluechip seit Jahren erfolgreich – auch und gerade mit unseren Mitarbeiterinnen.“

Danny Bachmann-Schaller über seine Frau Therese Schaller

Therese Schaller und Danny Bachmann-Schaller sind seit 2015 verheiratet und haben einen vierjährigen Sohn. Sie ist Chefin der gleichnamigen Altenburger Tanzschule, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester leitet, er ist Notfallsanitäter. In der Freizeit tanzt er im A-Team der Lateinformation, sie ist seine Trainerin. Quelle: Mario Jahn

„Ich habe überhaupt kein Problem mit einer starken Frau an meiner Seite. Im Gegenteil, das lernt man mit der Zeit richtig schätzen. Wenn Therese etwas will oder vorhat, dann muss es gleich passieren. Egal, ob es sich dabei um banale oder wichtige Dinge handelt. Das minimiert das Risiko enorm, dass etwas auf die lange Bank geschoben wird oder womöglich ganz versandet. Bemerkenswert ist außerdem ihr Organisationstalent. Davor ziehe ich den Hut. Insgesamt funktioniert das Zusammenleben aber nur, wenn der ehrliche und achtungsvolle Umgang auf Gegenseitigkeit beruht. Ich glaube, hier sind wir beide stark.

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Frauen in Führungspositionen einfach sozialer agieren. Da ist nicht alles so ausdrücklich auf den wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet, da wird auch mal darüber nachgedacht, wie man das Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter verbessern kann. Leider ist die Führungsebene jedoch noch immer eine Männerdomäne. Insgesamt hat sich in Sachen Gleichberechtigung in letzter Zeit aber sehr, sehr viel getan. Nicht nur Frauen gegenüber, sondern auch bei den Themen Homosexualität oder Transgender. Das wird weiter an Bedeutung gewinnen.

Kennengelernt haben wir uns, wie könnte es anders sein, 2006 beim Tanzen, konkret in der Lateinformation. Seit 2009 sind wir ein Paar. Dass Therese unsere Mannschaft inzwischen trainiert, ist überhaupt kein Problem. Das trennen wir ganz bewusst. Wer es nicht weiß, würde im Training niemals merken, dass wir verheiratet sind. Das ist uns ganz wichtig. Genauso wichtig war mir, bei der Hochzeit einen Doppelnamen anzunehmen. Der Name Schaller steht für die älteste Tanzschule im deutschsprachigen Raum. Ihn zu tragen, ist eine Ehre. Im Nachhinein ärgere ich mich aber, nicht sofort nur den Namen meiner Frau angenommen zu haben. Bachmann-Schaller ist einfach zu lang. Die Leute und Arbeitskollegen reden mich sowieso alle mit Herr Schaller an. Aber das lässt sich ja noch ändern.“

Von Jens Rosenkranz, Ellen Paul und Bastian Fischer