Vier Sonderausstellungen im Museum Burg Posterstein für 2021 geplant

Auch wenn das Museum Burg Posterstein derzeit coronabedingt geschlossen ist, so läuft die Planung für das Jahresprogramm auf vollen Touren. Und da wurden jetzt erste Details vorgestellt. Vorgesehen sind insgesamt vier Sonderausstellungen, teilte das Museum mit.

Das Bild „Zirkusmädchen“ von Walter Krzywicki ist eines der Kunstwerke aus dem Altenburger Lindenaumuseum, die in der Schau „Manege frei!“ gezeigt werden. Quelle: Museum

Losgehen soll es, sobald wieder geöffnet werden darf. Dann startet die Schau „Manege frei! – Das Lindenau-Museum Altenburg zu Gast auf Burg Posterstein“. Daran anschließen wird sich die Exposition „#GartenEinsichten: Wie der Garten, so der Gärtner – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“. Diese Ausstellung ist der Postersteiner Beitrag zur Ausstellungsreihe „Grün im Quadrat“ der vier Museen im Altenburger Land – Lindenau-Museum Altenburg, Residenzschloss Altenburg, Naturkundemuseum Mauritianum und Museum Burg Posterstein.

Zum 200. Todestag der Herzogin von Kurland wird in Posterstein dann der Maler Ernst Welker in den Mittelpunkt einer Ausstellung gestellt. Denn Welkers Geschichte ist eng mit der der Herzogin verknüpft. Inhaltlich geht es nicht nur um Welkers Kunst, sondern auch um den Salon der Herzogin und um das Reisen in der damaligen Zeit.

Im Rahmen der Sonderschau „Der Maler Ernst Welker im Salon der Herzogin von Kurland“ wird auch dieses Gemälde gezeigt. Quelle: Museum

Den Abschluss des Ausstellungsjahres bildet in der Adventszeit die traditionelle Weihnachtskrippen-Ausstellung.

Losgehen soll das Jahresprogramm aber – so bald wie möglich – mit „Manege frei! – Das Lindenau-Museum Altenburg zu Gast im Museum Burg Posterstein“. Bis zum 25. April zeigt der Altenburger Musentempel Blätter aus seiner grafischen Sammlung, die den Besucher mitnehmen in eine ebenso faszinierende wie bunte Zirkus-Welt.

In römischen Amphitheatern oder im Circus Maximus unterhielten sich die Menschen vor 2000 Jahren mit blutigen Spielen. Auf den Jahrmärkten des Mittelalters ging es schon etwas weniger grausam zu und in heutigen Festzelten müssen weder Mensch noch Tier um ihr Leben fürchten. Zu allen Zeiten aber war der Zirkus eine beliebte Attraktion. Zirkus-Darstellungen der jüngeren Kunstgeschichte zeigt die Ausstellung.

Auch die Termine für die drei anderen Sonderschauen stehen bereits fest. So werden die Garteneinsichten vom 2. Mai bis 18. Juli gezeigt, die Ausstellung zum Maler Ernst Welker öffnet vom 1. August bis 14. November, und die traditionelle Weihnachtskrippenschau erwartet vom 28. November bis 9. Januar 2022 ihre Gäste.

Alle aktuellen Informationen gibt es auf der Webseite des Museums unter www.burg-posterstein.de

