Vier Tage unterwegs im 18-Meter-Bus: Positives Urteil nach Altenburger Stadtlinien-Test

Selten wurde in Altenburg wohl so viel übers Bus fahren geredet wie in dieser Woche. Jedenfalls im Stadtverkehr. Denn dort war bis Donnerstag seit Langem mal wieder ein Gelenkbus unterwegs – rund 18 Meter lang, mit deutlich mehr Platz als in den herkömmlichen 12-Meter-Gefährten. Die Thüsac hatte vom Hersteller MAN ein Vorführfahrzeug bekommen und vier Tage lang getestet.

Positives Echo von Fahrgästen

Macht das Ergebnis Freude? Aus Sicht vieler Fahrgäste durchaus. Schließlich diente die Linie S als Teststrecke – zu verschiedenen Tages- und Wochenzeiten immer wieder rappelvoll. Die meisten Kommentare in den sozialen Medien fallen in Anbetracht der gewonnenen Bein- und Ellenbogenfreiheit wohlwollend aus.

Auch die Thüsac äußert sich nach Abschluss des Tests zufrieden. „Unser Fokus richtete sich ganz besonders auf die Stoßzeiten mit dem höchsten Fahrgastaufkommen. Dies hat der Gelenkbus mit Bravour bewerkstelligt, da insbesondere die Stehplatzkapazität im Vergleich zu bisherigen Fahrzeugen überzeugt hat“, bilanzierte Unternehmenssprecher Thomas Hermsdorf. „Hier konnten wir eine Entzerrung der Fahrgastströme verzeichnen.“

Keine Anschaffung in Sicht

Allerdings: Im Moment bleibe es bei diesem einen Test. Eine Anschaffung des MAN Lion’s City 18 für den permanenten Stadtbus-Fuhrpark ist derzeit nicht absehbar. „Ein langfristiger und effizienter Einsatz eines solchen Fahrzeuges würde weitergehende Maßnahmen erfordern, wie zum Beispiel gegebenenfalls bauliche Anpassungen von Bushaltebuchten“, gibt Hermsdorf zu Bedenken. Zumindest seien mit diesem Test wichtige Erfahrungen gesammelt worden, „die möglicherweise in der langfristigen Planung Anklang finden“.

Immerhin: Viele Fahrgäste nutzten die Gelegenheit, in Erinnerungen an die alten Ikarus-Schlenki-Zeiten zu schwelgen. Und wie schon vor 30, 40 Jahren hatten insbesondere die Kinder gesteigerten Spaß.

Von Kay Würker