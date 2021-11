Vier Verletzte nach Zusammenstoß bei Wintersdorf

Wintersdorf

Am Sonnabend gegen 10.15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1355 im Kreuzungsbereich der Abzweige Gröba / Waltersdorf vier Personen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Fahrer (71) eines Opel mit Anhänger aus Richtung Gröba kommend nach links in Richtung Lehma abbiegen. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Opel (Fahrerin 43) zusammen, der auf der L1355 aus Richtung Lehma kommend in Richtung Wintersdorf unterwegs war.

Beide Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Erst gegen 12 Uhr konnte die Straße wieder für den Fahrzeugverkehr frei gegeben werden.

