Vier Weihnachtsbäume sollen Altenburger Innenstadt schmücken

Altenburg

Die Altenburger Innenstadt wird trotz des ausfallenden Weihnachtsmarktes auch in diesem Jahr wieder festlich dekoriert. Der wichtigste Teil sind wohl die vier Weihnachtsbäume, die auch diesmal wieder an verschiedenen Orten der Stadt aufgestellt werden sollen.

Bäume werden am 23. November aufgestellt

„In diesem Jahr wird jeweils ein Weihnachtsbaum den Hauptmarkt, den Kornmarkt, den Nikolaikirchhof und die Mühlpforte schmücken“, erklärt Christian Bettels, Pressesprecher der Stadt Altenburg, am Freitag im Gespräch mit der OVZ. Hervorzuheben ist dabei diesmal vor allem die Platzierung des größten Baums auf dem Hauptmarkt: „Weil der Marktplatz in diesem Jahr nicht durch den Weihnachtsmarkt belegt ist, kann der Baum in der Mitte des Platzes statt wie üblich am Rand aufgestellt werden“, so Bettels. Der etwa zwölf bis dreizehn Meter hohe Baum steht aktuell noch an der Spalatinpromenade und soll am Montag, dem 23. November, zum Markt transportiert und dort vormittags aufgestellt werden. Im Laufe dieses und des nächsten Tages sollen dann auch die anderen drei Bäume platziert werden.

Altenburger können selbst schmücken

Beim Baumschmuck sind dann die Altenburger selbst gefragt: Das Altenburger Familienzentrum will den Weihnachtsbaum auf dem Markt mit Kunstwerken und Bastelideen von Anwohnern schmücken und sammelt diese bis zum 24. November. Interessenten können ihren Baumschmuck im Büro des Familienzentrums in der Brüdergasse 11 oder in der Brüderkirche abgeben.

Am ersten Adventssonntag sollen dann schließlich die Lichter an den Bäumen zum ersten Mal erstrahlen und so die Weihnachtszeit „einleuchten“.

Von Robin Knies