An diesem Wochenende feiert der Angelfischereiverein Schnaudertal sein 70-jähriges Bestehen mit einem internen Vereinsfest. Im Vorfeld traf sich die OVZ mit den Sportfreunden am Haselbach See. Präsident Karl-Heinz Bergner, seit 50 Jahren im Vorstand, plaudert dabei über das Angeln im Wandel der Zeiten sowie den Verein und seine Entwicklung.