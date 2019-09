Vierte Messe „Rund um die Geburt“ im Landratsamt

Altenburg

„Herzlich Willkommen! Brauchen Sie vielleicht einen Beutel, um Infomaterialien zu sammeln?“

Eine herzliche Begrüßung und viel Stimmengewirr schlägt am Mittwochnachmittag dem Besucher der Messe „Rund um die Geburt – Für einen guten Start ins Familienleben“ entgegen, und das noch vor 17 Uhr, dem eigentlichen Startzeitpunkt im Landschaftssaal des Landratsamtes.

Schon zum vierten Mal organisiert das Netzwerk „Kinderschutz und Frühe Hilfen“ die Messe für werdende Eltern, Schwangere oder Eltern mit Kindern bis zu 3 Jahren. Und Organisatorin Marion Fischer, Fachdienstleiterin für den Fachdienst Jugendarbeit und Kinderbetreuung, ist zufrieden mit der Resonanz: „Das musste sich erst rumsprechen. Und jetzt haben wir schon erprobt, was die Eltern alles so wissen wollen.“

Auf Schnäppchenjagd auf der Kleiderbörse

Neu dabei in diesem Jahr ist die Kleiderbörse. Der Flohmarkt bietet Eltern die Möglichkeit, die zu klein gewordenen Sachen weiter zu verkaufen. Frische Eltern können so nachhaltig Babybedarf erwerben und das ein oder andere Schnäppchen erwischen. Vor allem diese Neuerung kommt bei den ungefähr 90 Besuchern gut an.

Viele langjährige Partner stehen mit ihren Ständen und Informationstafeln bereit, um jede noch so kleine Frage unsicherer oder neugieriger Eltern zu beantworten: Vom Klinikum, wo alles seinen Anfang nimmt, über eine Krankenkasse, eine Ergotherapie-Praxis, das Familienzentrum, eine Baby-Fotografin oder eine Beratung zum Thema Elterngeld – die Informationen sind breit gefächert. Da ist es schade, dass es vor allem die jungen Frauen mit ihren Müttern und nur vereinzelte (werdende) Väter sind, die sich informieren. Denn Erziehung und der richtige Umgang mit dem Kind liegt ja nicht nur in Frauenhand.

Auch der Altenburger Landrat informiert sich

Am Stand der Neuen Apotheke schließt sich der Kreis auf besondere Weise: Noch letztes Jahr informierte sich Apothekerin Luise Geffe im schwangeren Zustand – und nun kann sie am Stand aus erster Hand berichten und Ratschläge erteilen, an ihrer Seite Mann Matthias und der zehn Monate alte Emil, der sich neugierig umblickt. „Fragen habe ich keine, ich kann hier auf der Messe die Antworten liefern,“ lacht sie.

Landrat Uwe Melzer schlendert auch interessiert von Stand zu Stand, aber selbst anwenden wird er die Informationen wahrscheinlich nicht mehr. „Ich werde höchstens noch Großvater,“ sagt er schmunzelnd.

Von Katharina Stork