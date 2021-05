Viertelmillion Euro Förderung für Viaduktweg: Wurden bei Antrag falsche Angaben gemacht?

Altenburg

Der Weidezaun entlang des Viaduktweges zwischen Kotteritz und Beiern treibt weiter merkwürdige Blüten und hält Behörden auf Trab. Dabei gerät die Naturforschende Gesellschaft Altenburg (NfGA) als Bauherr erneut in den Fokus. So hatten die Naturforscher für den Zaun Fördermittel beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) beantragt und bekommen. Laut LVZ-Informationen sollen dabei unkorrekte Angaben gemacht worden sein. Dabei geht es um ein angekreuztes Kästchen auf dem Antragsformular, wonach der Bauherr ein anerkannter landwirtschaftlicher Betrieb sei. Das ist er jedoch nicht.

Dass es dieses ominöse Kreuz gibt, ist seit Wochen im Landesamt bekannt, spätestens seit die Naturforschende Gesellschaft mit einem fehlenden Bauantrag für den Zaun ins Gerede kam (OVZ berichtete). Offiziell wird der Fall aber im TLUBN immer noch geprüft. Das erklärte Pressesprecher Lutz Baseler der LVZ auf Anfrage. Ein klares Dementi, dass die Angaben korrekt waren, machte Baseler damit nicht.

Land stellt 277 508 Euro für Zaun zur Verfügung

Seinen Worten zufolge hatte das Landesamt am 8. Dezember 2020 einen Zuwendungsbescheid für das Projekt „Triftweg Viaduktbahndamm“ über eine Höhe von 277 508 Euro ausgereicht. Damit korrigierte Baseler die Angaben der NfGA weit nach oben, die die Fördersumme auf 144 000 Euro beziffert hatte. Ob die womöglich falschen Angaben bei der Antragstellung zu rechtlichen Konsequenzen führen, könne ebenso erst nach Abschluss der Prüfungen beantwortet werden. Es sei aber nicht so, dass der Status eines anerkannten landwirtschaftlichen Betriebes die zwingende Voraussetzung für die Förderung war, erklärt Baseler.

So reden Ämter, die einen dubiosen Fall herunterspielen wollen, bei dem es um eine Menge Steuergeld geht. In staatlichen Behörden ist es gängige Praxis, dass man den Angaben von Antragstellern vertraut, vor allem, wenn diese Fördermittel haben möchten. So war es auch im Fall des Weidezauns – bis die OVZ enthüllte, dass die Naturforschende Gesellschaft gar kein anerkannter landwirtschaftlicher Betrieb ist und damit schon beim Bau des Geheges gegen Recht und Gesetz verstoßen wurde.

Noch immer gibt es keine Baugenehmigung

Noch immer gibt es dafür keine Baugenehmigung. Eine solche Erlaubnis für einen derartigen Weidezaun wäre gar nicht nötig gewesen, wenn dieser von einem anerkannten landwirtschaftlichen Betrieb aufgestellt worden wäre. Ganz offensichtlich gingen die Bauherren davon aus, ein solcher zu sein, um auf den Antrag verzichten zu können. Damit lagen sie falsch.

Aus Sicht des Landratsamtes hat die Naturforschende Gesellschaft „bisher nicht den Beweis erbracht, dass es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt“. Das erklärte das Landratsamt auf eine entsprechende LVZ-Anfrage. Deshalb sei nach Auffassung der Kreisbehörde – mit dem Stand 19. Mai 2021 – ein Bauantrag notwendig. Ein mündlicher Baustopp war schon im ersten Quartal 2021 verhängt worden. Mittlerweile ist der Zaun aber längst fertig.

Fall wird heruntergespielt

Auch das Landratsamt kann dem Drang nicht widerstehen, den Fall herunterzuspielen. Denn die Baugenehmigung könne ja auch nachträglich erteilt werden, „sofern der entsprechende Bau genehmigungsfähig ist, also nur Formfehler im Antragsverfahren vorliegen und keine materiell rechtlichen Gründe gegen den Bau sprechen. Das gilt natürlich für alle sogenannten Schwarzbauten. Der errichtete Weidezaun wäre nach momentanem Stand der Dinge grundsätzlich genehmigungsfähig“, erklärte Behördensprecher Jörg Reuter.

Dazu fehlt bislang sowohl ein Antrag als auch die Genehmigung. Dafür laufen hinter den Kulissen emsige Bemühungen, die Sache ins Reine zu bringen. Die NfGA will den nötigen Status eines anerkannten landwirtschaftlichen Betriebes nun nachträglich erlangen. Nach Ansicht von Fachleuten könnte die schwierig bis unmöglich werden. Denn ein solcher Betrieb agiere mit einer Gewinnerzielungsabsicht, heißt es.

Mike Jessat räumt Fehler ein

Das könnte entscheidend sein. Denn die Naturforschende Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Paragraf vier ihrer Satzung legt fest, dass sie ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung verfolgt. „Sie ist selbstlos tätig.“

Mike Jessat, Sprecher der NfGA, sieht darin keinen Widerspruch und keinen Grund, seiner Gesellschaft den begehrten Status deshalb zu versagen. Schließlich flössen die Gewinne ja nicht an die Mitglieder, sondern blieben in der Gesellschaft. Gegenüber der LVZ räumt Jessat einen Fehler ein, für den Weidezaun keinen Bauantrag gestellt zu haben. „Wir sind davon ausgegangen, angesichts von 1000 Hektar bewirtschafteter Fläche und 35 Großtieren ein landwirtschaftlicher Betrieb zu sein.“ Allerdings sei die nötige Anerkennung von der Behörde nicht geprüft worden. Das werde nun nachgeholt.

Das Kreuz im Fördermittelantrag beim Landesamt für Naturschutz sei dagegen völlig korrekt. Denn dieses weise ja nur aus, dass die NfGA ein landwirtschaftlicher Betrieb sei, erklärt Jessat. Eine behördliche Anerkennung sei dazu nicht nötig und mit dem Kreuz auch nicht gemeint.

Von Jens Rosenkranz