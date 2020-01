Visite mit Mobil-Bildschirm: Klinikum Altenburger Land digitalisiert Dokumentation am Patienten

Altenburg

Am Ende stand ein Überschuss von 153 000 Euro im Jahresabschluss 2018. Eine Summe, „die eher klein ist für so ein großes Haus“, schätzt Gundula Werner ein – angesichts der Dutzenden Millionen Euro, die der größte Arbeitgeber des Altenburger Landes Jahr für Jahr als Einnahmen und Ausgaben verbucht. Immerhin: Es ist ein Überschuss. Für die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land ist das entscheidend. „Wir sind immer in der Lage, die notwendigen Investitionen zu finanzieren und haben dafür eine ausreichende Liquidität“, betont sie.

Auch 2018 sei das wieder planmäßig gelungen. Von einem drohenden Minus im Jahresabschluss könne keine Rede sein, sagt Werner. Das Anlage- und Umlaufvermögen des Klinikums sei einem starken Auf und Ab unterworfen – aus den Werten zum Bilanz-Stichtag ließen sich deshalb keine Rückschlüsse auf die Situation des Klinikums ziehen, konstatiert die Geschäftsführerin. Zwar wurden 2018 Wertpapiere für fünf Millionen Euro aus dem Anlagevermögen veräußert, um im Gegenzug Investitionen zu tätigen, doch das sei ein üblicher Prozess. „Die Wertpapiere hatten das Laufzeit-Ende erreicht. Und die Investitionen erhöhen wiederum das Anlagevermögen im Sachgüterbereich.“

Millionen für Technik und Mobiliar

Allein im Jahr 2019 zahlte das Klinikum einen Millionenbetrag für neue Technik und Mobiliar. Der größte Posten waren mit 360 000 Euro mobile Visite-Wagen. Rollende Computer, auf denen die Patientendaten hinterlegt sind und direkt am Bett aktualisiert werden können. Drei Wagen pro Station sind das Ziel, für Ärzte und Pflegepersonal.

Damit nimmt die 2016 gestartete Einführung der elektronischen Patientenakte immer mehr Gestalt an. „Wir sparen damit nicht nur Papier, sondern machen die Dokumentation auch sicherer, weil sie nicht mehr von Handschriften abhängig ist“, erklärt Gundula Werner. Darüber hinaus seien die elektronischen Daten fälschungssicherer als das Papier und ließen sich mit deutlich weniger Aufwand archivieren.

Neue Möglichkeiten in der Onkologie

In der Onkologie, wo das Projekt startete, ermöglichen die Visite-Wagen zudem die Einführung einer speziellen Software, mit der Chemotherapien automatisiert zusammengestellt werden können, was dem Arzt das Tabellenschreiben erspart. Bis Ende nächsten Jahres soll die elektronische Patientenakte auf allen Stationen eingeführt sein. Für die Schulung der Handhabung steht den Ärzten und Pflegern ein dreiköpfiges Team zur Seite.

Weitere große Posten auf der Investitionsliste des laufenden Jahres sind 13 neue Narkose- und 12 Beatmungsgeräte für insgesamt rund 450 000 Euro. Außerdem wurden CTG-Geräte im Wert von rund 80 000 Euro angeschafft. „Sie dienen dem Patientenmonitoring auf der Mutter-Kind-Station“, erklärt Werner.

Die Betten werden moderner

Teuer sind – auf längere Sicht – auch die Krankenbetten des Klinikums. Mehr als 3000 Euro kostet eins, über 400 gibt es im Hause, und nach und nach wird jedes einzelne ausgetauscht. Sie stammen noch aus der Zeit des Klinikneubaus vor 22 Jahren. Ersetzt werden sie allerdings nicht wegen Verschleißes, sondern weil modernere Betten den Pflegern die Arbeit erleichtern sollen – und den Patienten den Aufenthalt. „Die neuen Betten sind per Knopfdruck elektrisch verstellbar.“ Der Austausch habe begonnen, wo die medizinische Notwendigkeit am höchsten sei. Etwa in der Thoraxchirurgie, wo aufrechtes Sitzen den Patienten die Atmung erleichtert.

Im kommenden Jahr stehen die nächsten 35 Betten im Plan – zusammen unter anderem mit vollautomatischen Defibrillatoren für 110 000 Euro und acht neuen OP-Tischen für 260 000 Euro. Außerdem will das Klinikum Platzprobleme im Garderobenbereich der Mitarbeiter beheben. Nachdem in Eingangsnähe bereits eine Wäscheschleuse eingeführt wurde, wo Mitarbeiter die persönliche Kleidung gegen Kliniktextilien tauschen, werden 2020 die konventionellen Spinde gegen ein platzsparendes System ersetzt. Kosten: rund 300 000 Euro.

