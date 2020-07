Meuselwitz

Kürzere Wege, regelmäßiger Austausch und zahlreiche angeschobene Vorhaben: So lässt sich zusammenfassen, was in den zurückliegenden Monaten, weitgehend unbemerkt von der breiteren Öffentlichkeit, im Meuselwitzer Rathaus geschehen ist. Verantwortlich für den organisatorischen Tapetenwechsel zeichnet Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWW), der seit Mitte Mai die Amtsgeschäfte vom erkrankten Stadtoberhaupt Udo Pick (BfM) übernommen hat.

Liefländer : Es hat an offener Kommunikation gefehlt

Dabei, das betont Liefländer, seien die von ihm angeschobenen Veränderungen eigentlich ganz selbstverständlich gewesen. „Wir haben etwa eine wöchentliche Beratung mit den Amtsleitern eingerichtet“, erklärt er. Jeweils zu Wochenbeginn werden in maximal 90 Minuten erledigte Aufgaben besprochen und neue Vorhaben für die kommenden Tage skizziert. Zusätzlich ist der Vize immer vormittags im Rathaus anwesend, für jeden Mitarbeiter ansprechbar. „Und ich berichte regelmäßig in den Ausschüssen über die neuesten Entwicklungen und frage dabei jeweils die Einschätzungen und Positionen der Mitglieder zu den Themen ab“, erklärt Liefländer. Es sei wichtig, die Verwaltungsarbeit auch nach außen zu kommunizieren. „Daran hat es zuletzt viel gefehlt.“

Anzeige

In Sachen Abriss des alten Kinos zeichnet sich eine Lösung ab. Quelle: Mario Jahn

Weitere LVZ+ Artikel

Finanzierung für Kino-Abriss und Sparkassen-Fassade gesichert

Ein Konzept, das erste Ergebnisse zeigt. So habe man etwa die Erneuerung der Nordstraße vorangetrieben, berichtet Liefländer. Dort soll der Eigenbetrieb Stadtwerke Schnaudertal Wasser- und Abwasserleitungen modernisieren, die Stadt selbst dabei einen neuen Belag auf die Trasse aufbringen. Ebenfalls voran gehe es beim gemeinsam mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) avisierten Abriss des alten Kinos sowie der noch ausstehenden Fassadensanierung der Zipsendorfer Sparkasse. „Wir hatten dazu kürzlich einen Termin beim Landesverwaltungsamt in Weimar, für beide Vorhaben ist die Förderung gesichert“, kann der Stadt-Vize verkünden.

Und auch bei der Fassadensanierung der Zipsendorfer Sparkasse geht es voran. Quelle: Mario Jahn

Vorangetrieben werde daneben auch die angedachte Gehwegsanierung in der Bahnhofstraße sowie die Generalüberholung des dortigen Mehrzweckgebäudes des Gymnasiums. „Hierzu haben wir beim Landratsamt nachgehakt. Dort hieß es, man wolle die Sanierung planen, sobald die Schulnetzplanung auf den Weg gebracht ist.“

Ordnungsamt soll Seen stärker kontrollieren

In Sachen Sicherheit gibt es ebenfalls Fortschritte zu vermelden. Neben der Einrichtung eines kriminalpräventiven Rates als rundem Tisch (OVZ berichtete), die zur nächsten Stadtratssitzung beschlossen werden soll, ist auch eine Arbeitszeitverlagerung im Ordnungsamt eingeleitet worden. Künftig sollen die Mitarbeiter insbesondere an den Sommerwochenenden verstärkt an Haselbacher und Hainbergsee Kontrollen durchführen. Eine Entwicklung, die Liefländer sichtlich zufrieden macht, gerade „weil hier über Jahre kein Weg rein ging“, wie er sagt.

Das Mehrzweckgebäude am Gymnasium soll mittelfristig generalüberholt werden. Das Landratsamt sendet erste positive Signale. Quelle: Mario Jahn

Pendler dürfen auf Busanbindung hoffen

Voran geht es zudem in Sachen Straßenreinigung. „Die Neuvergabe ist soweit geklärt, alle nötigen Gespräche geführt. Läuft alles nach Plan gibt es ab dem 1. Oktober wieder eine Reinigung in Meuselwitz.“ Bereits zuvor soll eine einmalige Grundreinigung im Stadtgebiet durchgeführt werden (OVZ berichtete).

Gute Neuigkeiten gibt es daneben für Berufspendler zu vermelden. Gemeinsam mit der Thüsac habe man über die Einrichtung einer Busverbindung zum S-Bahn-Haltepunkt Deutzen gesprochen, die auch einen Stopp am Haselbacher See einschließen könnte. „Damit sind wir auf offene Ohren gestoßen, auch wenn die konkrete Planung natürlich noch aussteht“, so Liefländer. Eventuell könne man hier aber zudem von den 90 Millionen an Kohle-Strukturhilfen für den Kreis profitieren.

Verlassen sind die ehemaligen „Heimgärten“ bereits seit 2011. Nun könnte eine Verfüllung des von Bergbauschäden gezeichneten Areals doch noch erfolgen. Quelle: Mario Jahn

Hoffnung für die „ Heimgärten “

Zu guter Letzt sei auch die seit langem brachliegende ehemalige Kleingartenanlage „ Heimgärten“, die 2011 wegen Bergbauschäden geräumt werden musste und seither immer wieder Ziel von Vandalismus wurde, aufs Tableau gekommen. „Lange hieß es, dass für eine Verfüllung kein Geld da sei. Wir haben nun noch einmal bei den zuständigen Stellen nachgefragt, ob nicht doch eine Nachnutzung möglich wäre.“ Erste vorsichtig positive Signale habe es bereits gegeben. Wunsch sei es, auf dem Areal mittelfristig Wohnraum entstehen zu lassen. „Das wäre gerade deshalb nötig, weil wir seit Jahren immer wieder Anfragen nach Bauland bekommen, aber zu wenig Flächen zur Verfügung haben“, so Liefländer.

Am Hainbergsee sollen künftig am Wochenende mehr Kontrollen durchgeführt werden. Eine Arbeitszeitverlagerung im Ordnungsamt macht’s möglich. Quelle: Mario Jahn

Pick : Rückkehr noch nicht absehbar

Wie lange der Vize-Bürgermeister noch für die Geschicke in Meuselwitz verantwortlich sein wird, ist daneben weiter unklar. Er befinde sich zunächst für die kommenden Wochen krankheitsbedingt in Reha, teilte Bürgermeister Udo Pick auf OVZ-Anfrage mit. „Danach müssen wir schauen, wie es weiter geht. Jetzt schon einen absehbaren Zeitpunkt für meine Rückkehr zu nennen wäre definitiv verfrüht“, so der Stadtchef per Telefon.

Von Bastian Fischer