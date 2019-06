Langenleuba-Niederhain

André Hoffmann ist der neue Beigeordnete der Gemeinde Langenleuba-Niederhain. Er setzte sich mit sieben zu vier Stimmen gegen Mitbewerber Karsten Olbrich bei der Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister durch. Die Kür eines Nachfolgers für Petra Keller, die bis jetzt als Vizegemeindechefin fungierte, war zugleich die erste Amtshandlung des neuen Gemeinderates, der kürzlich zum ersten Mal in der neuen Wahlperiode tagte.

Dem Gremium wurde zudem eine Änderung der Geschäftsordnung vorgelegt. Diese hatte Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) angeregt, um die Arbeitsweise der Ausschüsse zu verbessern. „Bis jetzt waren die Zuständigkeiten vor allem, was die Finanzen betrifft, etwas unklar“, erklärte er gegenüber der OVZ. Übers Geld sei praktisch in allen drei Ausschüssen, dem Hauptausschuss, dem Bauausschuss und dem Sozialausschuss, gesprochen worden, was deren Arbeit nicht effektiver gestaltete.

Ausschüsse um einen Platz vergrößert

Zukünftig wird darüber nur noch im Ausschuss für Finanzen und Soziales gesprochen, der auch die Hoheit über die Vereinsförderung und dergleichen hat. Der neue Bau- und Wirtschaftsausschuss hingegen soll sich vor allem um das Planen von Bauvorhaben kümmern. Das heißt, dort werde erörtert, was nötig ist, und im Finanzausschuss werde dann geklärt, was möglich ist, erläutert Helbig.

Außerdem wurden die Ausschüsse um einen Platz vergrößert, damit diese eine ungerade Zahl an Mitgliedern haben. All diese Änderungen passierten einstimmig den Gemeinderat, der im Laufe seiner Sitzung auch die Verbandsräte für den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land bestimmte. Entsprechend der Einwohnerzahl hat Langenleuba-Niederhain Anspruch auf zwei Sitze in dem Gremium. Der Bürgermeister und sein Vize sind Mitglieder, dazu wurde Sören Rother als Mitglied und Michael Gerth als sein Stellvertreter in den ZAL-Rat gewählt.

Von Jörg Reuter