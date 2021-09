Volkmar Vogel (CDU) verliert Mandat: Das sagen er und seine Mitbewerber Elisabeth Kaiser und Stephan Brandner (AfD) dazu

Altenburg

Das Altenburger Land wird über seinen Wahlkreis 194 künftig mit zwei Abgeordneten im Bundestag vertreten sein. Stephan Brandner (AfD) zieht als Gewinner des Direktmandates ein, Elisabeth Kaiser über die SPD-Landesliste. Volkmar Vogel (CDU) verliert nach 19 Jahren seinen Sitz im hohen Haus. Die Enttäuschung über den Wahlausgang ist dem 62-Jährigen am Montag noch deutlich anzuhören. „Natürlich bin ich über das Ergebnis traurig“, sagt der CDU-Politiker. „Allerdings muss ich das Votum selbstverständlich akzeptieren.“ Konnte er sein Direktmandat zur Wahl 2017 noch hauchdünn gegen den damaligen AfD-Bewerber Robby Schlund verteidigen, musste sich Vogel diesmal AfD-Mann Brandner deutlich geschlagen geben, landete gar noch hinter SPD-Konkurrentin Kaiser und verpasste – trotz aussichtsreichem dritten Platz – auch den Wiedereinzug über die Landesliste der CDU in den Bundestag.

Vogel hätte Söder als Kanzlerkandidaten bevorzugt

Eine große Rolle bei seinem schlechten Abschneiden habe sicherlich die Situation der Bundespartei gespielt. „Gegen den Bundestrend bin ich nicht angekommen, dazu hat mein Bekanntheitsgrad nicht ausgereicht“, analysiert er. Zudem hätten offenbar nicht wenige CDU-Wähler dieses Mal ihr Kreuz bei der SPD gesetzt. Und auch die Kür des Spitzenkandidaten Armin Laschet im Frühjahr hätte aus seiner Sicht geräuschloser ablaufen können. „Um die Personalie wurde zu viel Aufhebens betrieben“, findet Vogel, der nicht verhehlt, dass er lieber Laschets Konkurrent Markus Söder (CSU) auf dem Spitzenposten gesehen hätte. „Jetzt gilt es erst mal, das Leben neu zu ordnen.“ Sein Büro in Berlin muss aufgelöst werden, seinen Mitarbeitern müsse er bei der Suche nach neuer Beschäftigung helfen. Dem Altenburger Land bleibe er natürlich verbunden.

Brandner kündigt Wahlkreisbüro in Nordregion an

Stephan Brandner wundert Vogels Niederlage nicht, da dieser in den 19 Jahren kaum etwas für das Altenburger Land bewegt habe und hier auch nahezu unbekannt geblieben sei. „Wer nichts macht, kann gehen“, sagt der 55-Jährige der LVZ. Der AfD-Politiker selbst kündigte an, sich ab sofort um die Förderung des Flugplatzes Nobitz zu kümmern. Dieser habe großes Potenzial und müsse gepuscht werden. Außerdem werde er sich gegen die Errichtung weiterer Windkraft-Anlagen im Landkreis stark machen und alle Initiativen unterstützen, die diese verhindern. Schon bald werde er ein Wahlkreisbüro in der Nordregion oder direkt in Meuselwitz eröffnen, dort und auch im Büro des AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Rudy in Altenburg präsent und für die Menschen ansprechbar sein.

Großes Misstrauen der Wähler

Elisabeth Kaiser (SPD) hatte am Montag eine aufreibende Nacht hinter sich, da lange nicht klar war, ob sie es über die Landesliste wieder in den Bundestag schafft. Am Vormittag stand dies schließlich fest, und darüber war sie sehr froh, gleichzeitig aber auch ein stückweit traurig, weil die AfD so viele Stimmen bekommen habe, sagt die 34-Jährige gegenüber der LVZ. Das zeige das große Misstrauen von Teilen der Wähler. Das Vertrauen müsse zurückgewonnen werden.

Kaiser kündigte an, sich im Altenburger Land der Wirtschaftsförderung zuzuwenden. Für die Ansiedlung oder Förderung von Firmen, die sich der Energiegewinnung mittels Wasserstoff, der Brennstoffzellenherstellung oder der Chipproduktion zuwenden, sehe sie hier große Chancen. Sie werde sich einsetzen, dass solche Projekt nicht immer nur nach Bayern gingen, sondern gezielt in den Osten. Auch die Automobilzulieferbranche brauche Sicherheit. Kaiser bedauerte den Rückschlag für ihren Mitkonkurrenten Vogel, den sie als fairen Wahlkämpfer und geschätzten Kollegen im Bundestag kennengelernt habe.

