Volkshochschule Altenburg ist ab sofort Treffpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine

Altenburg

Ab sofort bietet die Volkshochschule (VHS) in Altenburg immer montags von 14.30 bis 16 Uhr einen Treffpunkt für all jene an, die aus der Ukraine geflüchtet und im Altenburger Land angekommen sind. An einem zentralen Ort können sich die Betroffenen treffen, im Gespräch miteinander austauschen sowie Hilfe und Beratung finden, teilt die VHS mit. Sie werden von den Mitarbeitenden der Volkshochschule empfangen, die ihnen bei der Organisation ihres Lebens in Deutschland helfen, Orientierung geben und sie gleichzeitig an die deutsch Sprache heranführen wollen, heißt es in einer Mitteilung.

Treff am Hospitalplatz 6

Neben Informationen und Hilfe werde zudem auch etwas Ablenkung mit Bastelmaterial angeboten, um gemeinsam etwas zu gestalten. Alle Interessierten seien in Raum 8 der Volkshochschule am Hospitalplatz 6 in Altenburg willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen, auch in russischer Sprache, gibt es unter der Telefonnummer 03447 499098.

Von LVZ