Ein paar engagierte Frauen und Männer, die sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges am gesellschaftlichen Wiederaufbau beteiligten – so begann vor 75 Jahren die Geschichte der Volkssolidarität, auch im Altenburger Land. Damals ging es um die Unterstützung Vertriebener und Geflüchteter, die nach Kriegsende aus allen Ecken der Welt nach Deutschland zurückkehrten. Heute – als einer der größten Wohlfahrtsverbände im Osten der Republik – kümmert sich die Volkssolidarität noch immer um Hilfsbedürftige unterschiedlichster Fasson.

Möglich ist das nur durch das Engagement der heute rund 1300 Verbandsmitglieder im Altenburger Land. Drei Vertreterinnen wurde deshalb am Donnerstagabend im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Verbandsbestehen im Festsaal der Altenburger Brauerei geehrt – und zwar mit der Silbernen beziehungsweise Goldenen Solidaritätsnadel.

Ehrung für drei engagierte Frauen

Carmen Rammler engagiert sich seit 1991 im Kreisverband des Altenburger Landes. Unter anderem baute sie die Altenburger Sozialstation mit auf und übernahm schließlich die Leitung der 2018 eröffneten Tagespflege „Birke“.

In der Sozialstation war auch Gabriele Scholpp tätig – und zwar als Fachschwester. Nach dieser Zeit setzte sie sich im Kleineren, aber dadurch nicht weniger Bedeutsamen für die Volkssolidarität ein. In der Ortsgruppe Altenburg Dichterviertel/Südost half sie bei der Organisation zahlreicher Feste und Feiern und kümmerte sich außerdem um die Finanzen. Seit 2013 sitzt Scholpp außerdem im Vorstand des Kreisverbandes und engagierte sich bis zu dessen Auflösung im Seniorenbeirat der Stadt Altenburg, anschließend bis heute im Seniorenbeirat des Landkreises.

Vorstandsarbeit übernahm auch Christa Neruda – und zwar seit April 1990 bis heute, immer die Interessen der Seniorinnen und Senioren des Altenburger Landes im Blick.

Breitere Aufstellung nach der Wende

Für Neruda und zahlreiche weitere Mitglieder der Volkssolidarität läutete die Wiedervereinigung des vormals geteilten Deutschlands selbstverständlich auf gesellschaftlicher und sicherlich auch privater Ebene Zeiten des Umbruchs ein. Und dem musste sich die Volkssolidarität auch auf organisatorischer Ebene stellen. „Die Volkssolidarität stand nun vor der Herausforderung, sich als völlig neue Organisation diesen marktwirtschaftlichen Bedingungen anzupassen“, erklärt Volker Kibisch, Geschäftsführer des Kreisverbandes Altenburger Land, im Gespräch mit der OVZ.

Es folgten also – neben der Tagespflege – etwa die Trägerschaft zweier Kindergärten in Altenburg oder die Seniorenbegegnungsstätte, in der von kulturellen über informativen bis zu sportlichen Veranstaltungen Angebote unterbreitet werden.

Und welche Bedeutung hat die Volkssolidarität heute neben anderen starken Wohlfahrtsverbänden wie der Awo oder den Johannitern? „Besonders in Altenburg Südost versuchen wir, viel generationsübergreifende Arbeit zu leisten,“ sagt Volker Kibisch. „Dafür wünschen wir uns noch größeres Engagement.“ Denn auch vom Ehrenamt lebt die Volkssolidarität. Eine Mitgliedschaft wird für die Teilnahme und das Mitwirken an den verschiedensten Veranstaltungen nicht vorausgesetzt. Außerdem sei die Volkssolidarität im Osten Deutschlands einer der Mitgliederstärksten Verbände und sei deshalb eine wichtige Stimme, was große politische Themen wie Rentenpolitik und soziale Absicherung angeht.

Von André Pitz