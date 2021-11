Volle Kinderarzt-Praxen – leergefegte Kindergärten im Altenburger Land

Altenburg

Es ist nicht nur der neuerliche sprunghafte Anstieg der Corona-Infektionen, der das Gesundheitssystem im Altenburger Land belastet. Zugleich sorgen aktuell Infektionen mit dem RS-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus) für volle Wartezimmer vor allem in Kinderarztpraxen, mehr kleine Patienten in der Kinderklinik und im Gegenzug für zeitweise leergefegte Kindertagesstätten. Diese Erkältungsviren, die zum Teil schwerwiegende Folgen haben, sind auf dem Vormarsch. Vor allem kleine Kinder und Babys sind nach Erfahrung der Ärzte davon betroffen.

„Es gab in letzter Zeit Tage, wo sich von fünf Abstrichen vier positiv auf RS-Viren zeigten“, sagt beispielsweise Kinderarzt Christian Hönemann, der in einer Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Altenburg im Medicum arbeitet. Jeder Schnupfen könne momentan in kürzester Zeit, etwa binnen zwei Tagen, richtig schlimm werden. „Dies ist anders als in den Jahren zuvor. Solche Wellen gab es da erst in den Wintermonaten.“ Hönemann ist daher sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Zentrallabor im gleichen Gebäude. Auf kurzem Weg erhält er schnelle Diagnosen und kann dadurch den Kindern entsprechend schnell helfen – mitunter durch eine stationäre Einweisung, wo beispielsweise Sauerstoffgaben möglich sind.

Chefärztin hat Erklärung für Entwicklung

„In den letzten Wochen treten gehäuft schwere RSV-Erkrankungen bei Säuglingen und auch Kleinkindern auf, deren Intensität stärker sowie häufiger erscheint“, bestätigt Kerstin Ehrentraut, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Altenburger Land. „In diesem Jahr haben wir bis Ende Oktober genauso viele Kinder mit Atemwegserkrankungen behandelt wie im gesamten Jahr 2020. Viele der Patienten, die stark betroffen sind, sind wenige Wochen bis etwa zu drei Jahren alt.“

Die Chefärztin hat auch eine Erklärung dafür: 2020 war die Erkältungssaison, genau wie die Grippesaison, durch die Corona-Maßnahmen deutlich abgemildert im Vergleich zu den Vorjahren. Die meisten Kinder hatten lange Zeit keine Kindereinrichtung besucht und waren dauerhaft nur zu Hause. So konnte sich ihr Immunsystem auf natürlichem Wege nicht mit den üblichen Erkältungsviren auseinandersetzen. Außerdem führte der Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz-Masken dazu, dass sich die Erreger weniger verbreiten konnten.

Auswirkungen auf Kindertagesstätten

Nun treffen die Kleinen in der Kita wieder mit einer Vielzahl an Viren zusammen und erkranken gewohnheitsgemäß auch an RSV, Grippe und sonstigen Erkältungskrankheiten. „Oft sind es dann die jüngeren Geschwister zu Hause, die sich ebenfalls anstecken und manchmal schwerer erkranken“, so die Ehrentraut. Und es falle bei den schwer an RSV erkrankten Kindern auf, dass die Eltern meist Raucher sind. Gerade für die Kleinsten sei aber bei einem Infekt Zigarettenrauch besonders schädlich und reizend.

Eine hohe Krankenzahl hat natürlich Auswirkungen auf die Kindertagesstätten. In den beiden der Volkssolidarität in Altenburg-Südost, „Mischka“ und „Spatzennest“, waren beispielsweise in jüngster Vergangenheit an manchen Tagen nur drei bis vier Kinder in einer Gruppe, die sonst 15/16 Mädchen und Jungen zählt, so der Geschäftsführer der Volkssolidarität Altenburger Land, Volker Kibisch. Beim Personal sei die Situation nicht viel anders. Viele waren oder sind erkrankt. „Corona-Fälle hat es hingegen bislang keine gegeben“, sagt Kibisch und klopft auf Holz.

Eltern werden regelmäßig informiert

„Bei uns sind die RS-Viren zum Glück schon wieder im Abklingen“, freut sich Sandy Schlehahn, Leiterin des Kindergartens „Brummkreisel“ in der Altenburger Langengasse. Zwar kursiere aktuell ein Magen-Darm-Virus, aber die Situation sei durch die Herbstferien trotzdem relativ entspannt. Insgesamt aber seien mehr Kinder krank als sonst um diese Jahreszeit. Die Eltern werden regelmäßig über Infektionen mit dem RS-Virus informiert und auch gebeten, ihre Kinder bei Erkältungssymptomen lieber zu Hause zu lassen.

Der Rat der Chefärztin Wie kann man einer Infektion mit RSV-Viren vorbeugen oder sie abmildern? Einen sicheren Schutz vor Erkältungskrankheiten gibt es nicht, aber einige Tipps, um das Übertragungsrisiko zu senken. Neben den uns allen bekannten Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, hygienisches Husten und Niesen, Entsorgen der Papiertaschentücher nach Gebrauch und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sollten Eltern auch darauf achten, eventuell kontaminierte Gegenstände wie Kinderspielzeug regelmäßig zu reinigen. Wichtig sind außerdem eine altersangepasste, gesunde und abwechslungsreiche Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft und Stärkung des Immunsystems durch die angebotenen Impfungen in den verschiedenen Altersklassen. Bei welchen Symptomen sollten Eltern ärztlichen Rat suchen oder im Fall des Falles am Wochenende einen Notarzt rufen beziehungsweise die Notaufnahme aufsuchen? Bei starker Luftnot oder pfeifender Atmung, wenn das Kind nicht mehr ausreichend Nahrung zu sich nimmt oder apathisch wirkt, und natürlich bei eventueller Blaufärbung oder starker Blässe.

Von Ellen Paul