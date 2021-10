Volle Linien und nicht pünktlich? So fährt Altenburg Bus

Altenburg

Sie ist für Tausende Altenburger die wichtigste Verbindung zu Läden, Ärzten, Kulturstätten: die Stadtbuslinie S in Altenburg. Besonders am Mittwoch, wenn in der Innenstadt Markttag ist, wird es proppenvoll in den Bussen. Die LVZ ist mit eingestiegen – und hörte reichlich Bus- und Frustgeschichten.

„Oh, die fuhr anfangs stark!“, erzählt eine junge Mutter, die gerade auf den Stadtbus am Haltesteig am Altenburger Bahnhof wartet . „Aber es ist schon besser geworden.“ Was sie meint, ist die Fahrweise der Fahrerin in der Linie S, die gerade an der Haltestelle stoppt. Die Altenburgerin nutzt den Bus regelmäßig, hat kein Auto. „Um meine Kinder zu all ihren Terminen zu bekommen, muss ich einfach den Bus nehmen“, erklärt sie. Daher kenne sie die meisten Fahrer und Fahrerinnen der städtischen Linien.

Stadtlinien sind in den Stoßzeiten gut gefüllt

Der Bus, merkt man bei einer Fahrt durch Altenburg, ist wichtig. Die Linie S fährt etwa alle zehn Minuten, ist eine einfache Verbindung vom Bahnhof zur Innenstadt. Das System ist leicht verständlich, wer darauf angewiesen ist, kommt in der Regel gut durch. Doch: Am Morgen ist es voll in der Linie – mittwochs, Markttag in Altenburg – manchmal gibt es kaum Platz für zusteigende Fahrgäste. „Das wäre gar nicht so ärgerlich, wenn die Fahrer dann Verständnis zeigen würden“, sagt die Altenburgerin am Bahnsteig. Als sie noch einen Kinderwagen dabei hatte, gab es manchmal Probleme. „Wenn schon zwei Wagen drinnen waren, hatte man das Nachsehen.“ Statt freundlicher Erklärung sei man auch mal angemeckert worden.

Die Linie S fährt im schnellsten Takt und verbindet die Teile der Innenstadt miteinander. Quelle: Mario Jahn

An diesem Mittwoch sind es weniger die Kinderwagen, die den Bus füllen, sondern die Menschen, die zum Markt wollen. Nicht wenige von ihnen sind bereits im Rentenalter, haben Einkaufswägelchen zum Ziehen oder Rollatoren dabei. Der Bus, Abfahrt Bahnhof, öffnet nur vorne die Türen zum Einsteigen. Es gibt Gedränge, alle wollen mit. Der Fahrer ist freundlich. Er nickt die Tickets ab, gibt auf Nachfrage Auskunft. Er fährt entspannt, ist im Zeitplan. Im Bus selber ist klar gekennzeichnet, welche Plätze beispielsweise für Menschen mit Behinderung freizuhalten sind. Und dann gibt es da noch die ungeschriebene Regelung: Während sich vorne die älteren Fahrgäste aufhalten, sind es die jüngeren, die sich auf die hinteren Sitze vorarbeiten. Wenn denn was frei ist.

Schnelles Tempo der Busse

Wer steht, braucht einen guten Gleichgewichtssinn. Altenburg ist bergig, die Straßenführung langsam gewachsen – es geht hoch und runter, links und rechts herum – nicht selten im Tempo 50. Jüngere Mitfahrer haben da schon Schwierigkeiten, nicht durch den Bus zu rutschen, die älteren Fahrgäste halten sich mitunter mit beiden Händen fest. Angenehm, wenn die Fahrer aufs Gas drücken, ist es nicht. Ein älteres Ehepaar erklärt, dass sie das nicht unbedingt gut finden. Sie gehen lieber zu Fuß. „Den Bus nehmen wir eher selten“, sagt die 66-jährige Frau. „Kürzlich wäre ich fast gefallen. Aber eine nette junge Frau hat mich noch festgehalten.“ Sie nimmt es gelassen, passiert ist nichts.

Gelenkbus wurde in Altenburg bereits getestet

Dass die Busse, insbesondere der schnellen Stadtlinien, teils sehr voll sind, monieren die Fahrgäste schon. Manche von ihnen passen ihre Fahrzeiten an, weichen auf weniger volle Linien aus, erzählen sie. Im vorigen Jahr hatte die Thüsac einen Lösungsansatz vorgestellt. Das Problem ist also nicht unbekannt. Ein großer Gelenkbus fuhr damals zum Test durch Altenburg. Bei den Fahrgästen kam das gut an (die LVZ berichtete). Erstmal gab es jedoch eine andere Lösung. „Um der erhöhten Beförderungsnachfrage in den Stoßzeiten auf Linie S zu begegnen, kamen bereits seit Beginn des letzten Jahres zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz“, so Pressesprecher Thomas Hermsdorf. Dazu kam in den Hauptverkehrszeiten eine Takterhöhung von 10 auf 8 Minuten. Der Probelauf mit dem Gelenkbus hat zudem Erkenntnisse geliefert. „Unter Betrachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und mit Blick auf innerbetriebliche Abläufe sowie die bestehende Infrastruktur haben wir uns für die Variante einer Takterhöhung entschieden.“ Es gibt erstmal also keinen Gelenkbus für die Altenburger.

Takt der Linien ist erhöht

Das ändert nichts daran, dass manche Busse weiter voll sind und nicht immer pünktlich. Mehrere Fahrgäste sprechen an, es könnte an der Regelung liegen, nur vorne einzusteigen. Jedes einzelne Ticket muss gezeigt werden – auch, wenn jemand mit Kinderwagen oder Rollator hinten zusteigt. Diese Maßnahme kam mit der Coronapandemie auf. Man habe Regelungen treffen müssen, um die Fahrgastströme zu trennen und die Sicherheit zu erhöhen, so Hermsdorf. Wie man selber zu einer pünktlichen Fahrt beitragen kann, weiß Hermsdorf auch. „Dabei helfen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Bereithalten der Abo-Karte beim Einsteigen, um die Standzeiten an den Haltestellen zu verkürzen.“ In Anbetracht der dicht an dicht stehenden Menschen am Mittwoch in der Linie S klingt „die Trennung der Fahrgastströme“ absurd.

Das Abo der Thüsac

Über ein Abo denkt eine 86-jährige Altenburgerin schon nach, sie fährt in einem Bus der Linie S, will Richtung Innenstadt. „Informiert habe ich mich jetzt, vielleicht gebe ich den Führerschein bald ab.“ Sie konnte im Bus einen Sitz ergattern, gegenüber hockt eine Bekannte. Das ist etwas Schönes im Bus: „Man kommt ins Schnattern“, sagt die 78-Jährige. „Und man trifft immer jemanden, den man kennt.“ Sie hat bereits ein Abo und ist zufrieden damit. Dass scheinen die meisten, schaut man auf die Kundenzahlen.

Wird der Bus hinten leer, füllt er sich vorne wieder. Quelle: Mario Jahn

Corona habe Auswirkungen gezeigt, erklärt Thomas Hermsdorf. Vor allen bei Gelegenheitsfahrern. „Vielfahrer hingegen hielten während der Pandemie ihre Abonnements zum großen Teil aufrecht.“ Es stabilisiere sich – auf dem Niveau der Vorjahre sei man aber noch nicht. Die beiden Damen im Bus kommen aus Nord. Da sei die Verbindung früher besser gewesen, meinen sie einstimmig. Schlecht, sagen sie, sei es aber jetzt nicht.

Der Bus nähert sich dem Zentrum. Die Haltestelle Mühlpforte ist für die meisten das Ziel. Von hier ist der Weg in die Stadt kurz. Der Bus senkt sich nach dem Halt ab, es ist fast barrierefrei. Langsam bewegt sich die Menge aus dem Fahrzeug, die hatten sich bis zum Fahrer aufgereiht. Vorne an seiner Tür ist das Gedränge aber bereits wieder groß, eine Traube bildet sich. Es dauert ein paar Minuten, bis alle drin sind. Dann geht es weiter, wie immer Runde um Runde.

