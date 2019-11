Volle Mehrzweckhalle am Sonnabend beim Schlachtfest in Nobitz

Nobitz

Die proppevolle Mehrzweckhalle Nobitz schwelgte am vergangenen Sonnabend in der Musik ihrer Jugend. Wenn das 1. Ostthüringer Blasorchester Nobitz zum traditionellen Schlachtfest lädt bedeutet das, der Abend steht musikalisch im Zeichen der 1950er und früher. „Das ist emotional immer was Besonderes“, meint Monika Herold aus Altenburg. Sie hat mit Familie und Freunden gleich einen ganzen Tisch belegt. Bisher haben sie noch keines der Feste ausgelassen. In diesem Jahr ist es mindestens das Zwölfte.

Das Nobitzer Blasorchester gestaltet den Abend gemeinsam mit der Stadtkapelle Meuselwitz. Die musikalische Bandbreite reicht von Egerländer Musik über böhmische Polka, Volksmusik, Schlager und Bigbandklänge eines Glenn Miller. Diese Mischung sorgt für ausgelassene Stimmung an den Tischen. Es wird geschunkelt, geklatscht und mitgesungen. Ein Höhepunkt sind die zweistimmigen Duette von Blasorchesterleiter Maik Gräfe und Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm, der eigens zum Schlachtfest nach Nobitz kommt.

Volles Haus beim Schlachtfest mit Musik in der Mehrzweckhalle in Nobitz Quelle: Mario Jahn

Natürlich erhält an diesem Abend jeder Gast eine zünftige Schlachteplatte. Die sind heiß begehrt, so dass Maik Gräfe selber beim Servieren mit Hand anlegen muss. Die Hausmacherwurst kommt von der ältesten noch existierenden Fleischerei Altenburgs. „Fleischer Günther macht das jedes Jahr und es schmeckt vorzüglich“, schwärmt Monika Herold. Den Abschluss des Abends bildet das gemeinsame Singen des „Steigerliedes“. Tradition wird in Nobitz noch groß geschrieben.

Von Dana Weber