Vollmershainer Schalmeien bringen Goldenen Pflug zum Beben

Altenburg

Das Jahresabschlusskonzert des 1. Vollmershainer Schalmeienvereins am Sonnabend im Goldenen Pflug war das 23. seiner Art und zeigte wieder einmal, dass die Musikanten des Vereins nicht nur musizieren, sondern auch mit ihren Fans und Gästen ausgiebig feiern können. Der Saal war proppevoll und die Stimmung ausgelassen und mitreißend. Und sie haben auch allen Grund zum Feiern, die Vollmershainer: Erneut liegt ein sehr erfolg- und aktionsreiches Jahr hinter ihnen, mit Auftritten in heimischen Gefilden aber auch auswärtig, wie zum Beispiel in Lübeck, Weimar oder Crimmitschau, um nur einige zu nennen.

Ein Quiz zum Auftakt

Begrüßt wurden die Gäste im Namen der Vollmershainer durch den Moderator Meik Michaelis, der es schaffte, dass sich ein lautstarkes und bereits in Partylaune befindendliches Publikum nochmals setzte und zuhörte. Er hatte ein kleines Quiz vorbereitet mit Fragen zu und über den Verein.

Zwei Kandidaten meldeten sich freiwillig, wobei der ältere Alexander vor dem jüngeren Alexander (9) den Preis – eine Flasche Sekt – abräumte. Doch nicht genug damit. Michaelis war der Meinung, dass das Publikum noch nicht „reif“ für den Auftritt der Vollmershainer Schalmeien sei und übte mit ihnen mehrmals die Begrüßungszeremonie zum Einmarsch der Musiker.

Im proppevollen Goldenen Pflug gab es nach wenigen Minuten kein Halten mehr: Die Vollmershainer Schalmeien boten zum traditionellen Jahresabschlusskonzert ein rundum gelungenes Programm mit zahlreichen Highlights.

Klatschen, Rufen, Pfeifen, Trommeln

Endlich war es soweit. Unter Klatschen, Rufen, Pfiffen und Trommeln auf Tischen und Bänken marschierten die 45 Musiker durch den Saal Richtung Bühne. Ruhiger wurde es erst, als der Titel „La Bamba“ erklang. Mit einem Rock-Medley ging es weiter bis hin zu „Atemlos“. Alles wie gewohnt sehr rhythmisch und mitreißend, wobei es das Publikum sehr schnell nicht mehr auf den Plätzen hielt. Da wurde mitgesungen, mitgetanzt und mitgeklatscht – die Bänke der Biertischgarnituren mussten über den Abend einiges aushalten.

In der Pause dann die ersten Überraschungs-Gäste: Die Samba-Trommler von Como Vento aus Altenburg. Die jungen Musiker überzeugten mit einem gelungenen Auftritt und erhielten tosenden Beifall. Unter Leitung von Streetworker Janek Rochner-Günther verzauberten sie mit Trommelklängen, die unter die Haut gingen.

Anmutige Akrobatik

Auch die weiteren Runden verliefen stark rhythmisch und volltönend. Es erklangen Melodien aus „Neue Deutsche Welle“ und Schlager wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ – alles begeistert vom Publikum aufgenommen, das sich mehr und mehr von dem Geschehen auf und neben der Bühne mitreißen ließ.

Sehr anmutig fiel auch der Auftritt der jungen Akrobatinnen vom Sportensemble Chemnitz aus, die in der zweiten Pause eine Tuchakrobatik präsentierten und viel Beifall erhielten.

Doppeltes Jubiläum in 2020

Ja, sie können feiern, die Vollmershainer und ihre Gäste. Und sie wollen im kommenden Jahr den diesjährigen Jahresabschluss noch toppen. Denn 2020 stehen gleich zwei Jubiläen an. Zum Ersten: „25 Jahre Schalmeienverein“ und zum Zweiten: „95 Jahre Schalmeienkapelle“. Ein Doppeljubiläum, das der Verein gemeinsam „mit dem besten Publikum der Welt“ feiern will, so Andreas Gerth, der gleichzeitig seinen Dank aussprach an alle Sponsoren und freiwilligen Helfer im Hintergrund, „ohne die es den Verein so nicht geben würde.“

Ein wirklich gelungener Jahresabschluss, bei dem neben musikalischen Highlights auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz kamen. Ein Jahresabschluss mit der Vorfreude auf das kommende Doppel-Jubiläums-Jahr mit den angekündigten Überraschungen.

Von Margitta Tittel