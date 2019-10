Altenburg

Dass die Musikanten des Vollmershainer Schalmeienvereins wissen, wie man richtig feiert, ist kein Geheimnis. Den erneuten Beweis wollen sie nun am Samstag zum traditionellen Jahresabschlusskonzert im Goldenen Pflug in Altenburg antreten. Und auch für die mittlerweile 23. Auflage, kündigt Vorstandsmitglied Andreas Gerth an, hat man ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Como Vento und Sportensemble Chemnitz sind dabei

Selbstverständlich werden auch diesmal die Musikanten selbst im Mittelpunkt stehen. Neben allseits beliebten Programmklassikern sind auch wieder einige Besonderheiten geplant. „Unter anderem werden wir einen kürzlich verstorbenen, tschechischen Schlagersänger ehren“, kündigt Gerth an, der natürlich noch nicht all zu viel verraten will. Daneben sind selbstverständlich wieder zahlreiche Gäste mit von der Partie. „Wir freuen uns etwa auf den Auftritt der Samba-Trommler von Como Vento. Und auch das Sportensemble Chemnitz hat sich angekündigt und wird Tuchakrobatik präsentieren.“

Weil das Konzert auch immer eine große Party mit Freunden und Familien der Musiker ist, sind die Karten erwartbar inzwischen rar gesät. Allerdings, so Gerth, können noch einige Resttickets bei Getränke Donat in Altenburg (Käthe-Kollwitz-Str. 68, Tel. 03447 512511) ergattert werden.

Von bfi