Altenburg

Nähert man sich am Mittwochvormittag der baustellengeplagten Ortsdurchfahrt Serbitz aus Richtung Altenburg, liegt auf Höhe des Sportheims alles beinahe gespenstisch ruhig. Erst hinter der Biegung ertönt das Geräusch von laufenden Motoren, von piependen Rückwärtsgängen. Seit Montag können Autofahrer, die in Richtung Borna wollen, die B 93 nicht mehr durch Serbitz hindurch befahren und müssen ausweichen – die Straße der Ortsdurchfahrt soll nämlich von Grund auf erneuert werden, um die anhaltenden Teilsperrungen ein für alle Mal auszumerzen.

Durch die Baustelle gemogelt: „Wirklich gefährlich“

Vorarbeiter Ingolf Dreist ist an diesem Mittwoch mit fünf Mann am Werk. Bis jetzt wurde die Straße abgefräst, die Regenrinne wurde entfernt und soll jetzt durch eine Pflasterrinne ersetzt werden. „Dann müssen noch die Absteller, die Hausanschlüsse, ersetzt werden.“ Während Dreist das Vorgehen erklärt, fährt auf einmal ein Auto mit Leipziger Kennzeichen über die offen gelegte Straße. Es hat sich unerlaubterweise an der Vollsperrung vorbeigemogelt. „Skrupellos“, wirft einer von Dreists Kollegen ein. Und der Vorarbeiter stimmt ärgerlich ein: „Meine Männer müssen bei so etwas dreimal aufpassen. Normalerweise rechnet man ja nicht damit, dass ein Auto vorbeikommt. Das ist wirklich gefährlich.“ Offenkundig wollen nicht alle ihre gewohnten Wege verlassen und der offiziellen Umleitung folgen. Die führt nämlich über die Bundesstraße 7, über Frohburg, Neukirchen und wieder über Thräna auf die Zielgerade.

Auf der offiziellen Umleitung über die B 7 fahren merklich viele LKWs. Quelle: Mario Jahn

Beliebt: Schleichweg über Fockendorf und Thräna

Diese Umleitung nutzen vor allem Lastwagenfahrende und Ortsunkundige, wie ein Blick auf die B 7 kurz vor dem Eschefelder Kreuz zeigt: Vom Erzgebirge über Chemnitz oder Berlin ist bei den Pkw alles dabei, die Lkw kommen auch mal aus Polen oder Tschechien. Wer sich für diese Strecke entscheidet, braucht zwischen Borna und Altenburg etwas über eine halbe Stunde.

Knapp unter einer halben Stunde schaffen es die Pendler, die sich für den Weg über Regis-Breitingen und Haselbach entscheiden und auf Höhe Treben wieder auf die B 93 zurückkehren.

Mit Rücksicht fahren – dann klappt’s

Viele Ortsansässige dürften sich aber für den Schleichweg über Fockendorf, Klein-Treben und Thräna entscheiden, der parallel auf der Höhe von Serbitz verläuft. Anne-Marie Wagner gehört zu den Schleichfahrerinnen. Sie fährt regelmäßig von Fockendorf in den Norden Leipzigs zur Arbeit und muss an diesem Vormittag eine wichtige Prüfung ablegen. Dennoch nimmt sie sich einen Moment Zeit, um über ihre persönliche „Umleitung“ zu sprechen. „Man merkt schon, dass hier mehr Verkehr ist als sonst. Die Ecke ist ansonsten relativ ruhig“, sagt die junge Frau. „Es ist schon eng, das stimmt. Aber wenn man aufeinander Rücksicht nimmt und langsam fährt, dann geht das.“ Die ganze Strecke über herrscht auf dem vor allem landwirtschaftlich genutzten Weg Tempo 30 – und die meisten halten sich dran.

Wichtig auf dem Schleichweg: Tempo 30 und Rücksicht nehmen. Quelle: Mario Jahn

Lkw mussten aufwendig wenden

„Mein Mann hat am Montag erlebt, dass hier die Polizei stand, um zu kontrollieren“, erzählt sie. Daran, die offizielle Umleitung zu nehmen, denkt sie gar nicht mehr. Zu umständlich. „Die würde mich zweimal täglich 20 bis 30 Minuten mehr kosten. Und hier habe ich einen Umweg von höchstens fünf Minuten.“ Ein paar wenige sehr optimistische Fernfahrer hatten den Schleichweg auch ausprobiert – mussten aber alle aufgrund der zu engen Straßen ein aufwendiges Rückzugsmanöver starten.

Für die Strecke über Haselbach von Borna nach Altenburg braucht man eine knappe halbe Stunde. Quelle: Mario Jahn

Umsatzeinbußen in Gärtnerei

Ein wenig weiter vorne, in Klein-Treben, merkt auch Floristin Gabriele Meier, dass mehr Durchfahrtsverkehr herrscht. An ihrer Gärtnerei gegenüber vom Friedhof kommt jeder vorbei, der am Schild „keine Wendemöglichkeit“ auf der B 93 rechts Richtung Fockendorf abbiegt. Gut ist das für ihr Geschäft nicht – im Gegenteil. „Ich habe auf jeden Fall Einbußen in der Zeit dieser Baustelle“, sagt Meier. „Die Leute wollen nur so schnell wie möglich durch, es kommen weniger Kunden. Höchstens die aus dem Dorf, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen.“ Die Laune verderben lässt sie sich deswegen nicht. „Die Straße muss ja neu gemacht werden, das ist ja wichtig. Und die paar Wochen mit weniger Kundschaft haben wir noch immer überlebt.“

Von Katharina Stork