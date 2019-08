Garbus/Gera

Bis vermutlich Dienstag wird die Bundesstraße 180 in Garbus voll gesperrt sein. Grund für die Sperrung ist eine Gemeinschaftsmaßnahme von Freistaat sowie Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL). Der ZAL installiere aktuell eine Abwasserdruckleitung und eine Pumpstation, so Werkleiter Lars Merten. Das sei der erste Bauabschnitt, um die dortigen Dörfer wie Ehrenhain, Klausa oder Garbus an das öffentliche Abwassernetz anzuschließen. „Konkret bauen wir eine Überlandleitung zum Klärwerk im Leinawald“, informiert Merten.

Da durch die Arbeiten des ZAL rund die Hälfte der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde, hätten sich die Verantwortlichen im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr kurzerhand entschlossen, Synergien zu nutzen und die Fahrbahn komplett zu erneuern, erläutert Regionalleiter Ulrich Wenzlaff. Seit Donnerstag sind damit die Bautrupps in Garbus bis nach Klausa tätig.

Wenzlaff hebt lobend hervor, dass es möglich war, diese kurzfristige Entscheidung umzusetzen, „In vielen Städten ist das nicht möglich“, sagt er zur OVZ. Die Folge dort: Flickschusterei in der Asphaltdecke. „Dagegen entsteht in Garbus eine nahtfreie Fahrbahn.“ In die müsse man dann auch nicht im 4. Bauabschnitt hinein, wenn Garbus ans Abwassernetz geht. Merten: „Das haben wir jetzt mit vorbereitet.“

Die Umleitung führt über Altenburg und Mockzig auf der B7 beziehungsweise B93 sowie der Landstraße 2464.

Von Jörg Reuter