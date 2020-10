Treben

Dem aufmerksamen Beobachter dürfte es bereits aufgefallen sein: Vom Dach des Trebener Ritterguts grüßt seit einigen Tagen eine neue Installation. Hoch oben auf dem historischen Gemäuer hat eine nagelneue Sirenenanlage Platz gefunden.

Mit dem Wechsel auf das modernere Modell wurde die alte Motorsirene aus den 1970er-Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geschickt, erklärt Bürgermeister Klaus Hermann ( CDU). „Die neue Sirene ist nun volldigital“, kann er verkünden. Das bringt diverse Vorteile mit sich: So ist die Trebener Warnanlage sowohl von der zentralen Leitstelle in Gera als auch über die Alarmzentrale der Altenburger Feuerwehr sowie direkt vor Ort per Mikrofon ansteuerbar. „Gewarnt werden kann so auch mit Sprachdurchsagen, zum Beispiel im Fall eines Hochwassers oder bei einem Stromausfall“, führt Hermann aus. Wie das geht, wurde am bundesweiten Warntag am 10. September unter anderem in Altenburg getestet.

Die entsprechende Technik hat ihren Preis: Insgesamt 13 600 Euro sind für das System im Haushalt eingeplant. Vom Landesverwaltungsamt fließen 3100 Euro, das Landratsamt gibt 2500 Euro und der örtliche Feuerwehrverein ergänzt noch einmal 2500 Euro.

Von Bastian Fischer