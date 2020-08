Vom Frankfurter Römer in die Schmöllner Gartenkantine

Schmölln

„Seid ihr sicher, dass ihr nach Schmölln ziehen wollt?“ Diese Frage stellte Peter Treutel seiner Familie immer wieder, bevor es Ende Juni endgültig von Hessen zurück nach Thüringen ging. Beinahe zehn Jahre kochte er in der Weinstube im Römer in Frankfurts Innenstadt. In zwei Jahren sollte er das Restaurant übernehmen. Doch der 36-Jährige entschied sich dagegen, weil die langen Arbeitstage zunehmend auf Kosten der Familie gingen. Die Söhne Robin (5) und Arthur (9) sah er kaum noch aufwachsen.

Thüringer Gartenkantine statt Karriere am Frankfurter Römer

Statt weiterhin Eintracht Frankfurt, Olympiakader und Sportpresse zu bekochen, verwöhnt Treutel ab 8. August lieber die Schmöllner mit frischer regionaler Küche in der Gartenkantine Sprottenaue. „Das Herz zieht einen wieder zurück. Wir haben in Frankfurt alles aufgegeben und unsere Ersparnisse hier in die Kantine gesteckt“, erzählt der gebürtige Altenburger, der in Meuselwitz aufgewachsen ist. Er ist nicht nur mit der eigenen Familie nach Schmölln gezogen sondern hat auch gleich seine Eltern aus Frankfurt in die Knopfstadt gebracht.

Für Robin und Arthur ist es ideal, die Großeltern in der Nähe zu wissen. Und wenn die Jungs Lust auf Bauernhof haben, können sie von der Gartenanlage gleich zu Tante und Onkel nach Schloßig hinüberlaufen. „Wir sind alle zusammen“, meint der neue Sprottenaue-Wirt zufrieden. Seine Frau Jevgenija genießt die Natur direkt vor der Haustür und das ländliche Flair nach den Jahren in der Großstadt. „Die Ruhe hier ist genial“, freut sich die 36-jährige gebürtige Litauerin. Die studierte Managerin führt das Lokal gemeinsam mit ihrem Mann und kümmert sich um den Kundenservice.

Die Gartenkantine Sprottenaue in Schmölln ist der neue berufliche Lebensmittelpunkt von Peter Treutel. Am 8.08. um 8.08 Uhr ist Eröffnung mit spanischem Frühstück. Quelle: Andy Drabek

Korkenzieher-Haselnuss als Deckenlampenersatz

Peter Treutel ist seit 20 Jahren Koch aus Leidenschaft. Ausgebildet im Sheraton-Hotel am Frankfurter Flughafen führte ihn seine Reiselust nach Spanien, wo er sieben Jahre lang ein eigenes Lokal betrieb. Ein Motorradunfall sorgte dafür, dass er zurück nach Deutschland ging und in Frankfurt seine Frau kennenlernte. Seit zehn Jahren sind die Beiden verheiratet.

Ebenso lang lag die Kantine inmitten der Schmöllner Gartenanlage verwaist. Für deren kompletten Umbau blieb den neuen Pächtern nicht viel Zeit. Anfangs pendelte Peter Treutel aller zwei Tage in Kurzarbeit zwischen Frankfurt und Schmölln hin und her. Erst vor rund fünf Wochen konnten er und Jevgenija die alte Kloßküche richtig in Beschlag nehmen und zu ihrem eigenen Refugium umgestalten. Der Fußboden ist das Einzige, was noch an das Vorgängerlokal erinnert. „Wir haben viele Ideen“, meint Jevgenija Treutel. So stammen die Zweige der Korkenzieher-Haselnuss unter der Decke aus dem eigenen Garten. Und das Regal für die Gläser hinter der Theke besteht einfach aus hellen Holzkisten vor dunklem Hintergrund.

Vintage-Look und dunkle Töne dominieren in der neuen Sprottenaue. Die Zweige der Korkenzieher-Haselnuss unter der Decke sind aus dem Garten von Familie Treutel. Quelle: Andy Drabek

Dampfende Cocktails am Lutherweg

Direkt am Gartenlokal führt der Lutherweg vorbei, der hier gleichzeitig Ostthüringer Radweg ist. So machen sich die neuen Wirtsleute keine Sorgen um ausreichend Kundschaft. „Der Weg ist gut begangen, da ist immer was los“, weiß der Küchenchef. Ihm ist es wichtig, dass sich seine Gäste wohlfühlen und auch mal zwei bis drei Stunden bleiben. „Selbst wer nur ein Bier trinken will, bekommt von uns einen kleinen Snack. Unser Konzept ist auch ein Geben.“ Auf der Speisekarte sind unter anderem Schaschlik, Haxen und Salat mit Garnelen geplant. Auch selbst kreierte Cocktails mit dampfendem Trockeneis als Hingucker schweben Peter Treutel vor. Die Gäste sollen Handwerk genießen, dass auch für Familien mit Kindern erschwinglich ist.

Alles ist vorbereitet. Am Samstag können die ersten Gäste kommen. Quelle: Andy Drabek

Handgemachte Pommes aus Rittergutskartoffeln

„Bei uns gibt es nix aus der Tüte“, stellt der Koch klar. Von Brot und Kuchen bis zum Hackfleisch und den Pommes macht er alles selber. Und er legt Wert auf regionale Produkte. So backt die Schmöllner Konditorei Jahn die Burger-Brötchen und die Kartoffeln stammen vom Rittergut Schwanditz. Das Rindfleisch liefert Schwager Jörg Franke aus Schloßig, dessen Herefordrinder ganzjährig auf der Weide stehen. Allerdings fehlen dem Kantinenwirt noch lokale Gemüsebauern auf der Lieferantenliste.

Was die Parkplatzsituation an der Sprottenaue betrifft, empfiehlt es sich vor der Gartenanlage oder am Freizeitbad Tatami zu parken. Bis zum Gartenlokal ist es zu Fuß dann nicht mehr weit. Die Kantine selber verfügt nur über drei Parkplätze und auf dem Weg dahin passen keine zwei Fahrzeuge an einander vorbei.

Olé! Spanisches Frühstück am 8.08. um 8.08 Uhr

Rund 50 Plätze bieten die Räumlichkeiten der neuen Gastwirtschaft unter Pandemiebedingungen, im Biergarten kommen weitere 60 Plätze dazu. Los geht es zur Eröffnung am 8.08. um 8.08 Uhr mit spanischem Frühstück, zu dem selber gebackene Bocadillos, eine Art spanisches Baguette, und Tortillas gefüllt mit Thunfisch und Fleisch gereicht werden. Dann werkelt Peter Treutel endlich als Küchenchef in seinem eigenen Gartenlokal: „Hauptsache das Herz ist glücklich und die Arbeit macht Spaß.“

Die Sprottenaue in der Weststraße 27 in Schmölln hat von Dienstag bis Freitag von 12 bis 23 Uhr geöffnet sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Montag ist Ruhetag. Wer vorbestellen möchte, kann das unter der Telefonnummer 0151 10315548 oder per Mail unter Sprottenaue@yahoo.com tun.

Von Dana Weber