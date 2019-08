Festival-Macher haben ihre liebe Not mit der Notdurft – zumindest wenn neuartige Kompost-Toiletten als stille Örtchen dienen. Wohin mit den in Sägespänen gebundenen Fäkalien? Eine mögliche Lösung bahnt sich auf Safran-Beeten im ostthüringischen Altenburg an. Sofern die Sache nicht in die Hose geht.