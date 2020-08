Altenburg

Nüchtern und sachlich klingt der Brief, mit dem das Schmöllner Pflegeheim „Am Brauereiteich“ im März den Heimbewohnern die Kostensteigerung mitteilte. Wie Ihnen bereits im Schreiben vom 27. 01.2020 angekündigt wurde, wurde die Pflegesatzverhandlung inklusive Vergütungszuschlag und Ausbildungsvergütung mit den Pflegekassen durchgeführt.“ Was so nüchtern geschrieben ist, treibt immer mehr Menschen in Pflege und ihren Angehörigen die Sorgenfalten auf die Stirn: Pflege wird in Thüringen seit Jahren immer teurer – und könnte immer mehr Senioren in die Armut treiben.

In dem der OVZ vorliegenden Brief kündigt das Heim eine Erhöhung des Heimentgelts von 1276 Euro auf 1506 Euro an. Auf Nachfrage beziffert die Geschäftsführung den aktuell gültigen Eigenanteil mit 1341 Euro bis 1478 Euro – je nach Platz. Wegen der Umstellung auf die Generalistische Pflegeausbildung werde es im September zudem zu einer weiteren Erhöhung kommen, wie es heißt.

Ursache: Steigende Lohnkosten

Gabriele Mutzella, Geschäftsführerin der Schmöllner Heim Betriebsgesellschaft, erklärt auf Anfrage: „Diese Steigerungen resultieren überwiegend aus dem Anteil der Personalkosten, die rund 75 Prozent an den Gesamtkosten ausmachen.“ Hintergrund ist das Pflegestärkungsgesetz II, das im Januar 2017 in Kraft getreten ist und die Bezahlung von Pflegekräften sowie die von Pflegekassen zu zahlenden Beträgen neu festgelegt hat. „Um mit den Entwicklungen der Vergütungen im Pflegebereich standzuhalten und unseren Mitarbeitern faire Vergütungen zu zahlen, wurden Lohnerhöhungen im laufenden Jahr berücksichtigt. Über diesen Weg erhoffen wir uns, wettbewerbsfähig zu bleiben und weiterhin unsere Bewohner mit ausreichendem und motiviertem Personal fachgerecht und mit menschlicher Zuwendung versorgen zu können.“

AOK : Leistungsgerechte Bezahlung notwendig

Nach OVZ-Informationen haben auch weitere Pflegeheime in der Region die Eigenanteile erhöht. Die AOK, die größte Pflegekasse Deutschlands, bestätigt den Trend: „Die Frage nach der Zunahme bei den Kosten für den Eigenanteil in den Pflegeheimen in Thüringen kann mit ,Ja‘ beantwortet werden“, erklärt AOK-Sprecherin Hannelore Strobel.

Auch die AOK sieht die gestiegenen Eigenanteile hauptsächlich in den gestiegenen Personalkosten begründet. Da viele Einrichtungen tarifrechtlich gebunden seien, so die AOK-Sprecherin, seien Tarifsteigerungen in den Verhandlungen mit den Kostenträgern der Kranken- und Pflegekasse zu berücksichtigen. Private Anbieter müssten ihre Beschäftigten ebenfalls adäquat bezahlen, um eine Abwanderung zu verhindern. „Um die Versorgung durch Pflegefachkräfte langfristig sicherzustellen und eine qualitativ gute Pflege zu gewährleisten, ist natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung der Pflegekräfte und ausreichendes Pflegepersonal notwendig.“

Pflegeakteure fordern Politik zum Handeln auf

Experten fürchten, dass die steigenden Kosten zu einem Anstieg der Sozialfälle führen könnten. So forderte bereits im vergangenen September der Paritätische Wohlfahrtsverband Thüringen eine Reform der Pflegeversicherung. Daran habe sich nichts geändert, wie der Verband auf OVZ-Nachfrage bekräftigt. „Die Zahlen sind alarmierend. Wir sehen, dass bereits heute die Rente oftmals nicht ausreicht, um die anfallenden Kosten für die Pflege stemmen zu können“, so der Vorstandsvorsitzenden Rolf Höfert im vergangen Herbst. „Es braucht dringend eine Reform der Pflegeversicherung, die Pflegebedürftige entlastet und sie vor Armut schützt.“ Der Verband fordert daher die Bundesregierung dazu auf, zusätzliche Finanzmittel in der Pflege bereitzustellen.

Auch die AOK sieht die Politik in der Pflicht: „Aus unserer Sicht ist es notwendig für alle eine gute Pflege sicherzustellen, ohne die Solidargemeinschaft einerseits und den Einzelnen andererseits zu überfordern.“ Sie fordert eine Weiterentwicklung des Teilleistungssystems. „Die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen könnte zum Beispiel gemildert werden, indem die Leistungssätze, die die Pflegekassen laut Gesetz tragen, erhöht und damit die Heimbewohner entlastet werden.“

Und auch bei der Schmöllner Heim Betriebsgesellschaft hofft man auf eine vermittelnde Rolle der Politik. „Wir hoffen sehr, dass es bald im Zuge der politischen Diskussionen zur Finanzierbarkeit von Pflege und fairer Vergütung von Beschäftigten in dem Bereich zu einem höheren Anteil der Übernahme von Kosten durch die Pflegeversicherung beziehungsweise den Staat kommt.“

So hoch ist der Eigenanteil in Altenburg und Umgebung Alten- und Pflegeheime der Diako-Hospitalstiftung Altenburg am Hospitalplatz: 1747 Euro DRK-Seniorenpflegeheim „ Albert Schweitzer“ Altenburg: 1562 Euro Pflegeheim Magdalenenstift Altenburg: 1977 Euro Seniorenwohnpark Klausa: 1136 Euro – 1381 Euro Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft: Am Brauereiteich: 1341,62 – 1478,51 Euro Am Brückenplatz: 1323,50 Euro Schloss Löbichau: 1514,94 – 1652,43 Euro Zentrum für Betreuung und Pflege am Jahnpark Altenburg: 1587 Euro Seniorenzentrum Meuselwitz: Altbau: 1494 Euro, Neubau: 1714 Euro Awo Pflegeheim Gößnitz: 1705 Euro Voigt’sches Gut in Rositz: 1530 Euro Alle Angaben gelten für die Pflegegrade zwei bis fünf. Ohne Gewähr. Der Ersatzkassenverband Vdek beziffert den durchschnittlichen Eigenanteil in Thüringen zum Stichtag 1. Juli auf 1564 Euro. Seit Jahresbeginn 2018 seien die Eigenanteile somit um rund 330 Euro gestiegen. Damit liegt Thüringen im bundesweiten Vergleich im unteren Bereich. Im Bundesdurchschnitt sind 2015 Euro fällig. Am höchsten ist die Eigenbeteiligung für einen Heimplatz mit durchschnittlich 2405 Euro in Nordrhein-Westfalen.

Von Bastian Schröder