Vom Schülerpraktikum zum Traumjob: Jay Bär ist Altenburgs einziger Brauer-Azubi

Altenburg

Nur ein einziger Azubi befindet sich derzeit in Ausbildung bei der Brauerei in Altenburg. Fast genauso einzigartig ist sein Beruf als Brauer und Mälzer in der Region.

Jay Bär ist nun schon im zweiten Jahr der Ausbildung. Ursprünglich suchte er nach einer Ferienarbeit, absolvierte dann ein Schulpraktikum in der Brauerei. „Ich hatte vorher nie darüber nachgedacht, Brauer zu werden“, sagt er. „Ich wusste nie so wirklich, was ich da trinke.“ Doch während des Ferienjobs merkt er: Es macht Spaß – und er entscheidet sich für die Ausbildung als Brauer.

Sein Tag beginnt bereits um 6 Uhr morgens. Dann misst er die Temperatur und den Druck der Gärtanks. Den gesamten Brauprozess überwacht und steuert er über einen Computer. Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der Rohstoffe müsse vieles individuell eingestellt werden, erklärt Brauerei-Chef Bastian Leikeim. Um 14.30 Uhr ist für Jay Feierabend. Regelmäßig muss er in die Berufsschule nach Dresden. Dort wird die Theorie hinter dem Brauen vermittelt.

„Unser Ziel ist es, die Leute zu behalten“

Dass Jay momentan der einzige Azubi im Unternehmen ist, findet er nicht schlimm. Er habe bereits in anderen Unternehmen mit mehreren Azubis gesehen, wie wenig Zeit dann für jeden Einzelnen bleibt. Das bestätigt auch Leikeim: „Unser Ansatz ist nicht, zehn Azubis zu haben. Unser Ziel ist es, die Leute zu behalten und eine individuelle Betreuung zu ermöglichen.“ Viele würden sich aber auch während der Ausbildung umorientieren, oder in einen anderen Betrieb wechseln. „Es ist auch verständlich, wenn sie etwas anderes sehen wollen“, erklärt Leikeim.

Damit „die Leute ein Gefühl dafür haben, was wir hier machen“, empfiehlt er, vorab ein Praktikum oder einen Ferienjob in der Brauerei zu absolvieren. Denn viele wüssten nicht, was sie erwartet. „Beim Kfz-Mechaniker weiß jeder, was er macht. Aber beim Mälzer?“, fügt der 19-jährige Jay hinzu. Gleichzeitig steige aber auch das Interesse für den Beruf, so Leikeim. „Brauen wird wieder hipper“, sagt er. Vor allem der Craft-Beer-Trend sei dafür verantwortlich, vermutet er.

Die Qualität der Ausbildung bei der Brauerei wurde nun sogar von der IHK Ostthüringen ausgezeichnet. Den Titel „Top-Ausbildungsunternehmen“ erhalten Betriebe, die sich besonders vorbildlich für die Berufsorientierung, Ausbildung und Fachkräfteentwicklung junger Menschen engagieren. Bei der Brauerei in Altenburg werden vor allem Brauer und Mälzer ausgebildet, aber auch eine Ausbildung zum Maschinen-/Anlagenfahrer oder Mechatroniker ist möglich.

„Die Kollegen sind goldwert“

Der Preis der IHK kam für Leikeim überraschend. Attraktiv mache seinen Betrieb neben der individuellen Betreuung auch die zwischenmenschliche Komponente. Auch Jay erwähnt sofort einen anderen Brauer. „Die Kollegen sind Gold wert“, sagt er. „Es gibt immer ein offenes Ohr, wenn man Hilfe braucht.“ Jay erzählt, dass ihm sogar eine Betriebswohnung vermittelt wurde. Im vergangenen Sommer hat er mit zwei weiteren Kollegen ein „Sommerbier“ nach eigenem Rezept entwickelt. „Es ist grandios, wenn Azubis selbst etwas Neues ausprobieren wollen“, fügt Leikeim hinzu. Jay zumindest ist sich sicher: Er möchte auch nach der Ausbildung bei der Brauerei bleiben. Nicht für immer, aber vorerst. Denn irgendwann möchte er weg aus Altenburg.

Vom Azubi zum Ausbilder

Ein anderes Kriterium des Preises ist die Qualifizierung der Ausbilder. In der Brauerei Altenburg übernimmt das Felix Loschinski. Der 28-Jährige hat von 2012 bis 2015 selbst seine Ausbildung dort absolviert, dann ging er zur Brauerei nach Weihenstephan. Nach drei Jahren kehrte er wieder zurück. „Mir hat es hier sehr gut gefallen und ich habe die Potenziale für Neuerungen erkannt.“ Nun kennt er beide Perspektiven – die des Azubis, und die des Ausbilders. Außerdem entwickelt er im Kontrollausschuss die Prüfungen mit.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wesentlich länger dabei ist Katja Sperling. Die 32-Jährige hat bereits 2007 ein duales Studium als Wirtschaftsingenieurin in der Brauerei gemacht und ist seitdem dem Betrieb treu geblieben. Mittlerweile ist sie kaufmännische Leiterin und Prokuristin. Seit ihrem dualen Studium hat sich viel getan. „Die Technik, aber auch das Unternehmen, haben sich sehr weiter entwickelt“, sagt sie.

Doch die Altenburger Brauerei ist nicht das einzige Unternehmen, das im Landkreis den Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“ trägt. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem auch Dietzel Hydraulik aus Löbichau, die Altenburger Druckerei und die Spielkartenfabrik ausgezeichnet.

Von Yvonne Schmidt