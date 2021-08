Von Altenburg nach Schmölln – So ist der Friedenstreck unterwegs

Altenburg

Das Klappern der beschlagenen Pferdehufe auf dem Asphalt, gleichmäßig und kraftvoll, hallt auf dem Parkplatz am Großen Teich in Altenburg. Verschiedenste Pferde, vom schweren Kaltblüter bis zu winzigen Ponys, finden sich hier am Donnerstagnachmittag ein. Hunde laufen über die Wiese, die Menschen begrüßen sich – man kennt sich zum größten Teil, auch wenn viele das erste Mal in der Skatstadt sind. Kutschen stehen am Rand, ein Zelt wird aufgebaut. Altenburg ist Station und Startpunkt des Friedenstrecks 2021. Am Donnerstag kamen die Teilnehmer zusammen, am Freitag zogen sie, größtenteils mit Kutschen, weiter zum ersten Stopp nach Schmölln. Finales Ziel ist am 27. August die Stadt Wendlinghausen in Ostwestfalen.

„Wir wollen den Treck und unsere Botschaft bekannt machen, eine Mannschaft bilden. Denn wir geben die Idee dahinter, den Friedensgedanken, nicht auf“, erklärt Helmut Kautz, Vorsitzender des Vereins „Friedensglocke“, welcher den Treck initiiert. Pferde seien dabei, so Kautz, eine gute Wahl, denn Pferde sind friedlich und holten die Menschen aus ihren Häusern. Dabei sei man völlig entschleunigt, habe Zeit. „Wir wollen schließlich ins Gespräch mit den Leuten kommen“, so Kautz.

Israel 2025 – das große Ziel

Jährlich findet eine Reise statt – 2025 soll es sogar nach Jerusalem gehen. Kautz und alle Teilnehmer wollen damit eine Botschaft senden, denn zum Start der Reise am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des 2. Weltkrieges zum 80. Mal. Die kleineren Fahrten bis dahin dienen deshalb der Übung und der Erfahrung.

Altenburgs Bürgermeister Frank Rosenfeld (2. v. l.) und Helmut Kautz (2. v. r.) vor der Abfahrt im Gespräch. Quelle: Mario Jahn

Zum ersten Mal dabei ist Mareike Schümann mit ihrem Pony Samantha. Als sie einen der Vorträge des Vereins gehört hat, war der Wunschschnell da, einmal mitzufahren. Dafür hat sie auch trainiert, erklärt sie, auch bereits Fahrten über mehrere Tage absolviert. „Aber das hier, mit 20 Kilometern am Tag, wird nochmal anders“, erklärt die junge Frau, die eine Woche mitreisen wird. Schümann ist gespannt, wie sie und ihr Pony die Reise meistern. Übrigens: Alle Tiere sind vorher auf ihre Gesundheit gecheckt worden und fit, das müssen die Teilnehmer vorher versichern. „Die Pferde sind ja meistens wie Familienmitglieder“, so Kautz zum Thema Tierschutz. „Niemand würde hier etwas riskieren.“

Über Schmölln Richtung Westen

Eine, die sich mit langen Fahrten auskennt, ist Elsbeth Pohl-Roux. Am Donnerstag kommen sie, ihr Mann, der Hund und zwei Pferde mit einem Planwagen in Altenburg an. Anders als die meisten hat sie die Strecke bis zur Skatstadt nämlich bereits mit der Kutsche absolviert. Immerhin: 70 Kilometer, aus Klosterbuch in Mittelsachsen, hat das Gespann bis Donnerstag bereits hinter sich gebracht. Die Pohl-Rouxs waren mit ihren Pferden bereits im Fichtelgebirge, in Thüringen und bis Polen unterwegs – sie wissen, was ihre Tiere können.

Doch: Auch für das Klosterbucher Ehepaar geht es nicht nur um das Reisen an sich, sondern die Idee des Friedenstrecks steht im Mittelpunkt. Elsbeth Pohl-Rouxs Vorfahren, wie auch die von Kautz, dienten im zweiten Weltkrieg. „Wir wollen das nicht aufarbeiten, das ist zu lange her“, so Pohl-Roux, „aber wir wollen gegenarbeiten.“ Gegen die Entwicklungen der Welt, Frieden zu brechen. Stattdessen soll Gemeinschaft geschaffen werden.

Die zwei Haflinger ziehen den Planwagen mit ihren Pferdestärken. Quelle: Mario Jahn

Elsbeth Pohl-Roux kommt übrigens noch eine ganz wichtige Rolle zu. Sie ist mitverantwortlich für die Verpflegung unterwegs. Auch das muss über die drei Wochen transportiert werden und reichen, damit der Frieden hält, sagt Elsbeth Pohl-Roux und ergänzt eine Weisheit: „Wir leben zwar auf der Schokoladenseite, aber das heißt nicht, dass wir jeden Tag Schokolade essen müssen.“

Am Freitag zog der Treck los, verabschiedet vom Altenburger Bürgermeister Frank Rosenfeld. Da übergab der Friedenstreck auch eine kleine Friedensglocke an die Stadt. „Die bekommt jeder Ort, der uns aufnimmt“, erklärt Kautz dazu. Mit rund sieben Kilometer pro Stunde machten sich dann die Gespanne auf den Weg nach Schmölln, wo sie bis Sonnabend bleiben und dann weiter nach Westen ziehen.

Von Vanessa Gregor