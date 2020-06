Altenburg

Wie kommt das Altenburger Land wirtschaftlich in Schwung?Wie kann der Landkreis stärker am Boom der westsächsischen Städte partizipieren? Antworten darauf suchte am Freitagabend die Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land (WAMM) auf ihrem Sommercampus im Teehaus. Die Vereinsleute um den Vorsitzenden Stephan Lichtenstein und Vorstandsmitglied Helge Klein hatten sich dazu kompetente Gäste eingeladen.

Schlechte Anbindung

Wirtschaftswissenschaftler Professor Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut Dresden brachte zwei Kernprobleme der Region auf den Punkt: den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sowie fehlende infrastrukturelle Anbindung. „Es ist wichtig, dass Altenburg als zentraler Standort in Mitteldeutschland nicht nur wahrgenommen wird, sondern auch erreichbar ist“, sagte Ragnitz etwa mit Blick auf die schlechte Autobahnanbindung. Damit sich neue Unternehmen ansiedeln, müsse zuvor der Zuzug potenzieller Arbeitskräfte gelingen. Zumindest für die Stadt Altenburg sehe er da gute Chancen, wenn es ausreichend Kitas, Schulen und günstige Mieten gebe.

Tiefensee setzt auf Digitalisierung

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD) setzt auf die Digitalisierung als Turbo. „Sie ermöglicht die Arbeit an unterschiedlichen Orten und den Zusammenschluss kleiner Unternehmen für gemeinsame Projekte, so dass auch im dünn besiedelten Raum hohe Wertschöpfung möglich ist.“ Voraussetzung ist schnelles Internet – derzeit noch eine Baustelle. „Wir haben aktuell genug Geld, aber zu wenig Kapazität für den Ausbau, denn überall in Deutschland wird gebuddelt.“

Spielewelt und Hochschule

Einigkeit besteht zwischen Tiefensee und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), dass der Aufbau der Spielewelt in Kooperation von Stadt und Freistaat auf gutem Wege sei. Ein Alleinstellungsmerkmal soll dieser Publikumsmagnet werden. Einen weiteren Magneten – für Arbeitskräfte – will Neumann mit einem Betreiber privater Campussysteme schaffen. „Wir haben die Chance, hier eine private Hochschule zu etablieren“, stellte er in Aussicht.

Von Kay Würker