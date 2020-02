Posterstein

Gute sechs Wochen ist das Jahr inzwischen alt und die Veranstaltungskalender im Kreis füllen sich stetig. Auch im Museum Burg Posterstein haben die Macher für die kommenden Monate ein randvolles Programm geschnürt: Geplant sind sechs Ausstellungen, zwei Wanderausstellungen, neue Veranstaltungsformate und Ferienprogramme.

Wismut-Fotos und bunte Ostereier

Gleich mehrere besondere Expositionen sollen die Besucher in den Süden des Landkreises locken. Gleich zum Start in die neue Saison steht dabei de Geschichte des Wismut-Bergbaus im Vordergrund. Der Landshuter Fotograf Karl-Heinz Rothenberger begleitete die Entwicklung der Wismut über Jahrzehnte mit der Kamera. In der Ausstellung „Landschaft nach der Wismut“ zeigt er vom 23. Februar bis 10. Mai Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Zeit vor und nach dem Rückbau der Betriebsstätten in und um Ronneburg. Umrahmt wird die Sonderschau von geschichtlichen Informationen und einem Begleitprogramm.

In der Osterzeit wird es parallel bunt auf der Burg. Vom 29. März bis 19. April ziehen über 600 Ostereier in das historische Gemäuer ein. Gestaltet sind sie vom Rositzer Handwerker Peter Rehfeld in den verschiedensten Techniken.

Regionale Künstler und ein bekannter Gast

Ende Mai öffnen sich die Ausstellungsräume dann für zwei renommierte regionale Künstler: Peter Zaumseil und Ludwig Laser stellen in einer Gemeinschaftsausstellung vom 24. Mai bis 16. August Keramik, Malerei, Grafik und Skulpturen aus.

Dieses „Damentrio“ ist Teil der Ausstellung von Peter Zaumseil und Ludwig Laser. Quelle: Museum Burg Posterstein

Vom 30. August bis 15. November gastiert das wegen Renovierung geschlossene Lindenau-Museum in Posterstein. Zu sehen sind in einer Sonderausstellung dann Werke aus der Grafischen Sammlung des Altenburger Hauses zu sehen.

Daneben soll auch die beliebte Familienausstellung „Die Kinderburg“ findet ab 4. Oktober eine Fortsetzung. Thematisch steht dabei der Alltag eines Burgherren in Friedenszeiten im Mittelpunkt. Kleine und große Besucher können dabei multimedial und interaktiv entdecken, wie eine mittelalterliche Burg mit Wasser versorgt wurde und welche Aufgaben der Burgherr als Gerichtsherr über die umliegenden Dörfer hatte, teilt das Museum mit.

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist darüber hinaus die traditionelle Weihnachtsausstellung, die in diesem Jahr den Fokus auf „Tiere in Weihnachtskrippen aus aller Welt“ legt. Die Schau ist vom 29. November bis zum 10. Januar 2021 zu sehen.

Schlössersafari geht auf Tour

Als Großprojekt wirft die Postersteiner „#Schlössersafari“ ihre Schatten voraus. Die bereits im vergangenen Jahr gestartete interaktive Fotoausstellung „Versteckte Orte: Instagramer auf #Schlössersafari in Mitteldeutschland“ geht auf Wanderschaft. Die Schau, in der sieben Hobbyfotografen ihre Fotos von mitteldeutschen Schlössern und Burgen vorstellen ist vom 4. April bis 6. Juni in neuer Fassung im Museum Burg Ranis sowie vom 12. September bis 21. November auf der sächsischen Burg Mylau zu sehen. Das Team von Burg Posterstein begleitet die Ausstellungen inhaltlich und steuert eigene Fotos bei.

Abseits des Ausstellungsbetriebs soll auch in diesem Jahr wieder das große Steckenpferd-Turnier am Weltkindertag die Besucher locken, die „Geisterstunde“ an Halloween geht ebenfalls erneut an den Start. Der Weihnachtsmarkt „ Weihnachten im Salon“ wird zusätzlich wieder aufgelegt.

Neu im Programm ist dagegen der erste Pflanzentauschmarkt auf Burg Posterstein, der am 3. Mai seine Premiere feiert. Das Format, das auf die ehrenamtliche Gruppe „Ideen für Burg Posterstein“ zurück geht, soll Besuchern rechtzeitig zur Pflanzzeit die Möglichkeit bieten, in gemütlicher Atmosphäre auf dem Burghof selbst gezogene Pflanzen und Setzlinge zu tauschen.

Von OVZ