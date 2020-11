Von Elefantenshow bis Kino zum Mitnehmen: So war das Adventswochenende im Altenburger Land

Starkenberg/Altenburg

Der am Boden liegende Weihnachtsmann mit seinen Rentieren mag als Gleichnis dienen für den derzeitigen Zustand der Kulturbetriebe. Die aufblasbare Figur sieht man am Samstag, wenn man den Eingang des Starkenberger Erlebnisparks passiert hat.

Pünktlich zum ersten Adventswochenende eröffnete dort die Winterwunderwelt der Familie Weisheit – allerdings anders als geplant. Statt Aufführungen im beheizten Zelt finden die Darbietungen coronabedingt in der Außenmanege statt. Los geht es mit einem live-gesungenen „Rocking Around The Christmas Tree“, während der Weihnachtsmann im Wagen in die Manege fährt. Später treten in der knapp einstündigen Show Artisten, Pferde und Elefanten auf.

Zirkusatmosphäre in Starkenberg

Marie (6) ist mit Oma und Freundin aus Meuselwitz gekommen, die Mädchen bejubeln die Vorführungen und klatschen kräftig zur Musik. Die Oma bedauert: „Schade, dass es nicht so angenommen wird.“ So sind zu Beginn etwa 30 Zuschauer gekommen, deren Zahl erhöht sich später auf etwa 50. Sie sehen unter anderem Fuß-Jonglage und beneiden die Artistin dabei bestimmt nicht um ihre nackten Füße in der Kälte. Auch die drei Elefanten haben ihren großen Auftritt. Auf dem Gelände kann man sich auf einem Elefanten fotografieren lassen, Ponys reiten, Ziegen und Elefanten füttern oder der Fütterung zuschauen, der Weihnachtsmann nimmt Wunschzettel entgegen, bei Dunkelheit leuchten 10 000 Lichter.

Auch einige Artistikdarbietungen gab es in Starkenberg zu bewundern. Quelle: Mario Jahn

Drei Mittzwanziger haben die Plakate der Familie Weisheit in Crimmitschau ebenfalls gesehen und sich auf den Weg gemacht. Sie brachte die Sehnsucht nach analoger Unterhaltung nach Starkenberg und nun lassen sie sich Bratwürste “to go“ schmecken.

Toni Röggen hat über Facebook vom Starkenberger Weihnachtswunderland erfahren und sich mit seiner Frau sowie den Töchtern Emma Charlotte (7) und Milena (5) nach Thüringen aufgemacht. Die Stadtmädchen füttern und streicheln begeistert die Ziegen. Nachher wollen sie sich noch auf einem der Elefanten fotografieren lassen. „Ein gelungener Tag“, resümiert der Papa.

Kino „to go“ am Capitol

Ordentlich Trubel herrscht auch am Altenburger Capito. Für Sven Erfurth ist es das zweite Wochenende, an dem er „Kino to go“ anbietet. Jeweils samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr werden Glühwein, Roster, Nachos, Popcorn und andere Leckereien angeboten. Die Aktion kommt gut an, auch Kinogutscheine als Weihnachtsgeschenk sind gefragt. Die Kunden halten Abstand und es bilden sich keine Gruppen.

Reichlich Trubel herrschte am Altenburger Capitol-Kino. Quelle: Mario Jahn

Frau Köhler hat aus der OVZ von dem Angebot erfahren. Mit Mann und den Enkeltochter Emma (7) war sie erst im Inselzoo, nun wärmen sich die Erwachsenen am Glühwein, Emma knabbert Nachos, während die drei auf den Bus nach Hause warten. Oliver Tauchert hält dagegen Hündin Lotti an der Leine, sein Freund hat sich schon in die Schlange am Verkaufsstand eingereiht. Die beiden Hundebesitzer gehen wegen ihrer Vierbeiner sowieso raus, der Weg um den Teich bietet sich an und für die Zweibeiner gibt es eine flüssige Belohnung, mit der es dann nach Hause geht.

Kuschelige Einblicke auf dem Markt

EAm Altenburger Markt zeigt Angelika Lange Teile ihrer Teddybären-Sammlung und Tanzszenen der „Energy Diamonds“. Quelle: Mario Jahn

Zu sehen gab es auch etwas auf dem Altenburger Markt. Dort belebt Angelika Lange derzeit zwei leerstehende Ladengeschäfte. Seit Oktober sind Fotos und Installationen unter dem Titel „Dahingestellt“ zu erleben. Da die Räume aktuell nicht betreten werden dürfen, liegt das Augenmerk auf den Schaufenstern. Dort zeigt Lange passend zur Vorweihnachtszeit Teile ihrer privaten Teddybären-Sammlung. Sie möchte damit für leuchtende Augen und Weihnachtsstimmung sorgen. Im zweiten Fenster präsentiert Angelika Lange an den Adventssamstagen Kultur. In einem Loop hat sie die schönsten Szenen aus sieben Jahren Märchenzauber der „Energy Diamonds“ zusammengestellt. Immer samstags ist die Tanztrainerin von 16 bis 19 Uhr vor Ort.

Von Christiane Leistner und Dana Weber