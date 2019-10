Im vergangenen Jahr ging die Weihnachtsausstellung im Altenburger Residenzschloss aus Sicht manches Besuchers am eigentlichen Thema vorbei, in diesem Jahr nehmen die Macher ganz gezielt die Familien in den Blickpunkt: Ab dem 1. Dezember gastieren Teile der weltweit größten Playmobil-Sammlung in Altenburg – und lassen auf Großes hoffen.