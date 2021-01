Rein von den Einsatzzahlen her betrachtet, war 2020 ein relativ durchschnittliches Jahr für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren in Schmölln und den Ortsteilen. Kräfte zehrend war es trotzdem, erklärt Stadtbrandmeister Mirko Kolz. Und berichtet auch über einige Projekte, die in den kommenden Monaten auf dem Plan stehen.