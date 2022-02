Altenburg

„Wir wissen, dass es im Landkreis unheimlich viele ehrenamtlich engagierte Menschen gibt“, sagt Luisa Krischke vom Fliegenden Salon. „Wir wollen diese Energien einfach mehr bündeln und neuen Ideen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.“ Im Februar 2020 begann die Umsetzung der Idee zum Fliegenden Salon, der von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird. Das Landratsamt Altenburger Land und die vier Kultureinrichtungen Lindenau-Museum, das Museum Burg Posterstein, die Musikschule Altenburg und das Theater Altenburg Gera hatten sich für das Projekt zusammengeschlossen. Die wichtigsten Akteure sollen jedoch die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises sein.

Der fliegende Salon machte schon in Löbichau Station. Diese Bauernfamilie grüßte aus der Vergangenheit. Quelle: Christiane Leißner

Viele haben sich auf neue Rollen eingelassen

Im Fokus stehen dabei die kleinen Ortschaften. „2021 haben wir sechs Orte gemeinsam entwickelt“, erzählt Luisa Krischke, die Projektleiterin. „Das waren die Sternfahrt in Lumpzig, ein Salon zu Alfred Ahner in Wintersdorf, ein Kulturspaziergang durch Löbichau, das wachgeküsste Schloss in Windischleuba und zwei Zeitzeugensalons in Schmölln und Göpfersdorf.“ Für Krischke war das Besondere an diesen Veranstaltungen, dass sich überall Menschen zum Mitmachen und Mitdenken bewegen ließen. „Wir haben auch viele Neugierige angezogen. Nicht nur aus den Orten, auch aus der Nachbarschaft.“ Viele Mitwirkende hätten sich bei den einzelnen Projekten auf neue Rollen eingelassen.

Der fliegende Salon landet in Ponitz mit Lesungen, Konzerten, Gesprächen im Schloss. Quelle: Mario Jahn

Die Projekte stoßen neue Ideen an

Der Salon in Wintersdorf habe beispielsweise Impulse aus zwei Richtungen erhalten: vom Lindenau-Museum, das den Maler Alfred Ahner sichtbarer machen wollte und von Akteuren vor Ort, die in die gleiche Richtung gedacht hatten. Jeder der Salons habe seinen eigenen Nachhall gehabt, der nicht im Nichts verpuffte. „Beim Wintersdorfer Dorffest soll es einen Malwettbewerb zu Alfred Ahner geben.“ Aus dem Zeitzeugensalon in der „Esse“ in Schmölln andererseits erstand gleich die Idee für eine ganze Ausstellung.

Ein neues Miteinander erstehen zu lassen, dieses Ziel haben Krischke und alle anderen Engagierten erreicht. „Worauf wir dieses Jahr stärker gehen wollen, ist, dass Leute auch zu Salons kommen, die vielleicht nicht in ihrem Dorf stattfinden.“ Der Netzwerkgedanke soll weitergesponnen werden, die Salonorte untereinander verknüpft werden.

Mitschnitt der Zeitzeugen als Quelle präsentieren

Neue Ideen geistern auch schon durch die Projektgruppe: ein neuer Salon in Dobitschen, eine Veranstaltung in Gößnitz, um die dortige Kulturlandschaft in den Blick zu nehmen. „Was wir uns noch mehr wünschen würden, wären die Vorschläge direkt aus den Orten. Dafür sind wir immer offen.“ Das nächste anstehende Treffen ist die Schlossplanungsrunde an diesem Donnerstag, dem 24. Februar, in der Jugendherberge in Windischleuba, bei der Ideen aus dem letzten Workshop konkretisiert werden sollen. Im April winkt die Abschlusspräsentation des Zeitzeugensalons Oberzetzscha zum Herrenhaus. „Wir haben einen Mitschnitt gemacht, den verschriftlichen lassen und den wollen wir als Quelle für weiter Forschung zur Verfügung stellen.“

Noch mehr verschiedene Zielgruppen ansprechen

In diesem Jahr will das Team rund um Luisa Krischke außerdem mehr Geschichten und Hintergründe aus den Salons nach außen transportieren, über verschiedene Kanäle verschiedene Zielgruppen ansprechen. „Das ist das Schöne, dass das Projekt auf vier Jahre ausgelegt ist und wir diese Entwicklungsmöglichkeit haben. Und dass wir nachjustieren können, wenn ein Ansatz noch nicht so ausgereift ist“, sagt Krischke.

Von Katharina Stork