Von Meuselwitz nach England – Halima Baig wohnt in St. Albans

Meuselwitz/St. Albans

Nach dem Abitur raus in die Welt – fremde Kulturen kennenlernen, die Sprachkenntnisse verbessern und auf eigenen Beinen stehen. Das war der Wunsch von Halima Baig nach ihrem Schulabschluss im Jahr 2018. Da sie nicht wusste, was sie studieren oder welchen Beruf sie später ausüben will, entschied sie sich, als Au-Pair bei einer Familie in St. Albans zu arbeiten.

Die Kleinstadt im Süden Englands liegt 35 Kilometer von der Hauptstadt London entfernt. Ihren Aufenthalt organisierte die 21-Jährige selbst, in dem sie im Internet nach Familien suchte, die Unterstützung brauchen. Neun Monate kümmerte sie sich um die beiden Kinder der Familie, deren Wurzeln in Hongkong liegen. „Meine Gastfamilie hat mir ihre Kultur gezeigt. Wir haben asiatisch gekocht und deren Feiertage zusammen verbracht“, sagt Halima Baig. Nach der Zeit als Au-Pair bekam sie einen Job in der Finanzabteilung einer Import-Export-Firma für Nahrungsmittel.

Kontakt zu den Einheimischen gesucht

Halima Baig wollte in St. Albans nicht nur Tourist sein, sondern mit den Einheimischen in Kontakt kommen. Sie fand Anschluss in der Kirchgemeinde, in der sie ehrenamtlich arbeitete. „Die Kirche dort ist sehr modern. Sie ist in einer Lagerhalle, die restauriert wurde“, erklärt die 21-Jährige. Sie unterstützte den Pfarrer bei logistischen Aufgaben und organisierte Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder Sommerfeste. Dort entstanden neue Freundschaften, auch ihren Freund lernte sie während eines Kirchenbesuchs kennen.

Regelmäßig traf sich Halima Baig zudem mit einem älteren Herrn, der zur Kirche kam. „Wir sprachen über alle möglichen Themen, doch erst nach drei Monaten stellten wir fest, dass wir beide aus Deutschland kommen. Er kannte sogar Meuselwitz, weil er während des Zweiten Weltkrieges dort war.“ Bis heute verabreden sie sich jeden Sonntag zu einem Kaffee und unterhalten sich in ihrer Muttersprache.

Eigene Wurzeln in Pakistan

Mehr als zwei Jahre war Halima Baig nicht in ihrer Heimatstadt Meuselwitz, ihre Geschwister besuchten sie allerdings in England. Während der Corona-Pandemie entschied sie sich, zu ihrer Familie zu fahren. Ein Grund war auch, dass sie das deutsche Gesundheitssystem stabiler einschätzt als das der Briten. Da Studieren in England sehr teuer ist, schrieb sie sich an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena für Wirtschaft und Portugiesisch im Bachelorstudiengang ein. Da die Vorlesungen derzeit online stattfinden, verbringt sie die Zeit bei ihrem Freund in St. Albans.

Halima Baigs Wurzeln liegen in Pakistan. Sie lernte in England Landsleute aus der Heimat ihres Vaters kennen und wurde zu deren traditionellen Hochzeiten eingeladen. „Die britische Gesellschaft ist multikulturell. Es ist hier ganz normal, dass man Wurzeln in einem anderen Land hat. Die Menschen sind offen und wollen mehr über dich erfahren. Ich habe viel über meine Herkunft gelernt“, sagt sie.

Vieles unkomplizierter als in der Heimat

Ihrer Meinung nach haben die Deutschen einen guten Ruf auf der Insel. Sie werden als effizient und intelligent eingeschätzt. Beim Thema Digitalisierung sind die Engländer jedoch deutlich im Vorteil. „Ich habe einfach meinen Lebenslauf auf einem Webportal hochgeladen und dann haben Firmen mich angeschrieben, die einen Job für mich hatten. So habe ich auch eine Wohnung gefunden. Das ist viel unkomplizierter, als ich es von Zuhause kannte.“

Halima Baig vermisst besonders ihre Familie und Freunde und die Natur des Altenburger Landes. „Unsere Region ist so grün. Man kann einfach in den Wald gehen und an einen See fahren. Das habe ich in St. Albans nicht.“ Außerdem erinnert sie sich gern an die Dorffeste oder kleinen Veranstaltungen, die in Meuselwitz und Umgebung ein besonderes Flair für sie hatten. Das Klischee, dass es in England immer regnet, kann sie bestätigen. Die Sonne sieht man selten, und Gummistiefel sind ein Modestatement, das immer und überall getragen wird. In diesem Winter freute sich Halima Baig das erste Mal über Schnee in St. Albans.

Angst vor Abenteuern verloren

Auch wenn die 21-Jährige mit gemischten Gefühlen nach England kam, bereut sie ihren Schritt nicht. Die ersten Wochen im neuen Land waren anstrengend, da sie viele neue Einflüsse verarbeiten musste. Außerdem war sie noch nie allein geflogen und hatte kein Ticket für den Rückflug in der Tasche. „Ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Ich habe die Angst vor Abenteuern verloren und mir hier ein Leben aufgebaut.“ Und sie hat viele großartige Menschen kennengelernt, mit denen sie gern Zeit verbringt.

LVZ sucht weitere Auswanderinnen und Auswanderer Vom Altenburger Land in die große weite Welt: Thüringens östlichster Landkreis kennt viele Auswanderergeschichten. Wir wollen sie erzählen! Denn oft haben jene, die das Glück in der Ferne suchten, noch eine enge Verbindung in alte Heimat. Gehören Sie dazu oder kennen Sie jemanden, der uns vom Auslandsabenteuer erzählen möchte, dann schreiben Sie uns: am besten per E-Mail an die Adresse altenburg.redaktion@lvz.de

Von Lisa Gerth