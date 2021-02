Von Meuselwitz nach Pordenone – Petra Klötzner zog es nach Italien

Meuselwitz/Pordenone

Seit fast 40 Jahren lebt Petra Klötzner in Italien, genauer gesagt in der Kreisstadt Pordenone, im Norden des Landes zwischen Triest und Venedig. Als sie 1981 ihre Heimatstadt Meuselwitz verließ, waren die politischen Verhältnisse andere: Deutschland war geteilt und für Bürger der DDR war eine Ausreise in ein Land mit kapitalistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nur mit Genehmigung möglich.

Der Grund, warum Petra Klötzner nach Italien auswanderte, war die Liebe: Sie lernte ihren Ehemann beim Studium in Greifswald kennen und entschied sich, mit ihm in seine Heimat zu gehen. „Ich wusste damals nicht, welche Tragweite ein Ausreiseantrag hat. Ich habe ihn gestellt und dann ein Jahr gewartet, bis ich die DDR verlassen durfte. Für mich hatte das keine Konsequenzen, wohl aber für meine Familie“, sagt die 60-Jährige. Sie durfte zurückkehren in ihre Heimat, ihrer Familie blieb ein Besuch in Italien jedoch verwehrt und ihr Vater kämpfte mit beruflichen Rückschlägen.

Traumberuf Lehrerin

Für die Einheimischen ist Petra Klötzner inzwischen „typisch italienisch“. Quelle: privat

Als Petra Klötzner die DDR verließ, war sie im fünften Semester ihres Lehramts-Studiums und setzte dieses an der Universität von Venedig als Sprachenstudium fort. Da es in Italien kein klassisches Studium wie in Deutschland zum Lehrer gibt, ist es nötig, ein Fachstudium zu absolvieren und eine zusätzliche pädagogische Prüfung abzulegen. Heute unterrichtet Petra Klötzner die Fächer Deutsch und Englisch am Gymnasium in Pordenone. Ihre Schüler sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. „Es war schon immer mein Traum, Lehrerin zu werden. Ich habe ihn mir erfüllt und liebe den Beruf immer noch“, erklärt Petra Klötzner. Trotzdem ist sie froh, wenn sie in zwei Jahren in den Ruhestand gehen kann. Die wachsende Bürokratie und die Herausforderungen der Digitalisierung machen ihren Job zunehmend schwieriger. „Die einzelnen Generationen entwickeln sich heute so schnell. Da braucht es viel Kraft, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.“

Ihre Rente will Petra Klötzner auch dafür nutzen, sich intensiver um ihre 86-jährige Mutter zu kümmern, die noch immer in Meuselwitz lebt. Sie besuchen sich mehrmals pro Jahr gegenseitig, aber mit zunehmenden Alter wird es für ihre Mutter beschwerlicher, die 1000 Kilometer zu ihrer Tochter nach Italien zurückzulegen. Außerdem will Petra Klötzner eine neue Sprache lernen, zeichnen und reisen. „Ich bin noch fit und fühle mich wie Fünfzig. Mir wird sicher nicht so schnell langweilig“, ist sie sich sicher.

Wandern und Gärtnern – Freizeit wird im Freien verbracht

In ihrer Freizeit ist Petra Klötzner draußen aktiv, unter anderem zum Wandern im Gebirge. Seit einigen Jahren ist sie Mitglied im „Club Alpino Italiano“, dem italienischen Alpenverein. Außerdem kümmert sie sich leidenschaftlich um ihr Haus und ihren Garten.

An Italien schätzt Petra Klötzner die Kulinarik, die nahezu in jeder Region unterschiedlich ist und die kommunikative Art ihrer Landsleute – auch wenn das bedeutet, dass manchmal zwei Stunden auf einer Versammlung diskutiert wird, ohne eine Entscheidung zu treffen. Zudem interessiert sie sich für Kunst. „Die Kunst in Italien ist unübertroffen. Egal welchen Ort im Land man besucht, jeder hat eine historische Bedeutung“, erklärt die Kunstliebhaberin.

Goethes Italienreise als Kennenlern-Empfehlung

Italien führt mit 55 Welterbestätten die Liste der Länder an, die von der Unesco in die Welterbeliste aufgenommen wurden. Für alle, die Italien kennenlernen wollen, empfiehlt Petra Klötzner Johann Wolfgang von Goethes Italienreise, die den Dichter von 1786 bis 1788 unter anderem nach Rom, Neapel, Venedig, zum Vesuv und nach Sizilien führte.

„Ich habe meine Entscheidung vor 40 Jahren nicht bereut. Ich fühle mich in Italien sehr wohl, auch wenn ich mit den politischen Entscheidungen nicht immer einverstanden bin“, sagt die 60-Jährige. In Deutschland hat sie immer noch Freunde und Kollegen, mit denen sie in Kontakt steht. Die Italiener beschreiben sie inzwischen allerdings als „typisch italienisch“.

Von Lisa Gerth