Von München nach Altenburg: Livia Maria Andreas übernimmt Bauamt

Altenburg

In Altenburg sind aller guten Dinge nicht drei, sondern vier. So viele Anläufe brauchte die Skatstadt zumindest, um die Führung des Baubereichs neu zu besetzen. Bekommen hat die Stelle, die nicht nur von Oberbürgermeister André Neumann (CDU) wegen seiner Vision 2030 als Schlüsselposition gesehen wird, nach über zweijähriger Suche nun Livia Maria Andreas. Die 44-jährige Architektin und Regierungsbaumeisterin leitet damit seit 1. April den Fachbereich Stadtentwicklung und Bau und in Personalunion den Fachdienst Stadtentwicklung.

Viersprachige Beamtin mit Faible für Stadtentwicklung

„Ich bin sehr angetan von dem Vertrauen, das man mir geschenkt hat“, sagt die gebürtige Rumänin mit Verweis auf die Bedeutung des Jobs für die Stadt. Aber auch Andreas selbst, die zuletzt bei der Stadt München als Abteilungsleiterin größere Bauprojekte betreute, bedeutet die neue Stelle viel: „Stadtentwicklung hat mich schon immer gereizt.“

Wie ernst die Beamtin das meint, illustriert sie mit der Geschichte, wie sie zur Baukunst kam und warum sie sich dabei immer wieder intensiv mit Stadtentwicklung beschäftigte. Bis sie 16 Jahre alt war, sollte die aus einer Gelehrtenfamilie stammende Andreas, die Rumänisch, Deutsch, Französisch und Englisch spricht, Musik studieren. Weil sie sich aber für zu wenig talentiert hielt und ein Handwerk lernen wollte, entschied sie sich nach einem Erlebnis der etwas anderen Art für Architektur, die für sie die perfekte „Verbindung aus Handwerk und Kunst“ darstellt.

Von synästhetischer Erfahrung zur Bauhaus-Uni

Dieser von Horia Creanga nahe des Palastplatzes in Bukarest errichtete Gebäudekomplex sorgte für das Schlüsselerlebnis, warum Altenburgs neue Bauamtschefin Architektur studierte. Quelle: Google

„Ich hatte ein synästhetische Erfahrung“, erzählt Andreas und erinnert sich, was passierte, als sie 1993 einen Gebäudekomplex des rumänischen Architekten Horia Creanga am Palastplatz in Bukarest betrachtete. „Ich dachte, das Gebäude redet mit mir.“ Es müssen deutliche Worte gewesen sein, die sie beim Blick auf die größtenteils in den 1930er Jahren fertiggestellten Häuser vernahm. Denn noch heute leuchten ihre Augen, wenn sie davon erzählt. Damit war zugleich ihre Faszination für Creanga geboren, der als Galionsfigur der Bukarester Moderne gilt, die Parallelen zum Bauhaus aufweist.

So begann Andreas nach dem Abitur an einem deutschen Gymnasium am Institut für Architektur und Urbanistik „Ion Mincu“ zu studieren und wechselte zwei Jahre später – nach einem kurzen Paris-Aufenthalt – an die Bauhaus-Uni nach Weimar. „Das ist der beste Ort, Architektur zu studieren“, sagt die quirlige Frau mit offenem Blick und begründet das mit „der Qualität der Lehre“ und dem günstigen Lebensunterhalt in der Kulturstadt. Dort übernahm sie als eine der ersten Frauen auch den Vorsitz des Verbands ausländischer Studierender.

Diktatur-Erfahrung treibt Arbeit an

Schon in Andreas’ Diplom-Arbeit mit dem Titel „Patched Urbanism“ ging es um die Fragen: „Wie kann man eine Stadt als Ganzes planen? Kann man das überhaupt?“ Als Beispiel diente Bukarest, das nach dem Erdbeben am 4. März 1977 – kurz vor ihrer Geburt – nach dem Willen des Diktators Nicolae Ceausescu in Teilen abgerissen und neu gebaut wurde. Und das, obwohl die von einem architektonischen Stilgemisch aus byzantinischen, barocken, aber auch orientalischen und modernen Gebäuden geprägte Hauptstadt Rumäniens den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden hatte.

Ein Frevel, findet Andreas und sagt zu den Schneisen mit Monumenten im „Zuckerbäckerstil“, die bis Ende der 1980er-Jahre in Bukarest entstanden: „Uns wurde der Platz zum Spielen genommen.“ Der Ärger darüber ist bis heute Triebfeder in der Arbeit der neuen Altenburger Bauamtschefin. Das zieht sich durch ihr Zweitstudium der Urbanistik mit Schwerpunkt Stadtsoziologie in Weimar, das sie mit einer Arbeit zu strategischer Planung in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung abschloss, wie durch ihr anschließendes Berufsleben.

Stationen in Bayern und Norddeutschland

Für Livia Maria Andreas ist das Ernestinum, in das Altenburgs Bibliothek ziehen wird, Schauplatz für die Umsetzung einer ersten Idee, die derzeit beraten wird. Quelle: Mario Jahn

Finanzierte sie ihre Studien noch hauptsächlich als Dolmetscherin, in Architekturbüros und mit Hilfsjobs am Lehrstuhl, war sie danach bei freien Architekturbüros tätig, ehe sie über das Referendariat in den Staatsdienst fand. Dabei wirkte sie am Strukturwandel im Ruhrgebiet genauso mit wie an der Entwicklung kleinerer, mittlerer und größerer Städte in Bayern und in Norddeutschland. Nun also Altenburg, was ihr neben den vielen Denkmalen auch durch Ziegenkäse und Bier bekannt war.

Neben der passenden Stelle gab es für Andreas aber noch einen ganz privaten Grund, nach Thüringen zurückzukehren: ihren Mann. Der ist ebenfalls Architekt, kommt aus Erfurt und arbeitet in Leipzig. „Ich freue mich, ihn jeden Tag zum Frühstück zu sehen“, sagt die 44-Jährige, die ziemlich schnell spricht und noch schneller denkt. „Das ist ein Gewinn an Lebensqualität.“

Erste Ideen für Altenburg

Diese möchte sie nun auch für die Bewohner der Skatstadt steigern. „Ich will runter vom hohen Ross der Planung, hin zu einer bürgernahen, partizipativen Stadtentwicklung“, formuliert die Fachfrau ihr Hauptziel. Es gehe darum, fachliche Dinge zu nutzen, „um den Menschen das zu geben, was sie brauchen. Partizipation ist Artikulation“, zitiert Andreas den Leitsatz des Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt. „Es geht darum, eine Plattform zu bieten und Orte zu gestalten, wo Artikulation der Bürger möglich ist.“

Einige konkrete Ideen hat Andreas bereits mit ihrer Bewerbung eingereicht, die dem Vernehmen nach gut ankamen. „Es geht darum, ungenutzte Immobilien zu entwickeln und zu beleben“, deutet sie an. Eine Idee habe mit dem Ernestinum zu tun und werde gerade beraten. Ansonsten betont sie die drei Säulen Schlossberg, Großer Teich und Innenstadt. „Wir setzen alles auf die Landesgartenschau.“ Zunächst ist die neue Bauamtschefin allerdings noch dabei, Kolleginnen und Kollegen sowie Abläufe kennenzulernen.

Von Thomas Haegeler