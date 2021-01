Von Rodelspaß bis Straßenverkehr: So wirkt sich der Wintereinbruch im Altenburger Land aus

Der Wintereinbruch im Altenburger Land an diesem Sonntag bringt ins Schwitzen: einerseits so manchen Autofahrer in Erwartung matschiger Straßen, zum anderen die Kinder und Familien beim Toben in der weißen Pracht. Und wie geht das mit der im gesamten Landkreis gültigen Ausgangsbeschränkung zusammen?