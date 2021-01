Von Zechau nach Neuseeland – Rajka Heyer zieht mit ihrem Freund in dessen Heimat

Zechau/Raglan

Eine Entfernung von 18 000 Kilometern liegt zwischen dem Heimatort von Rajka Heyer und ihrem Wohnort: Seit März 2020 lebt sie gemeinsam mit ihrem Freund Benjamin in Raglan, Neuseeland. Der Ort liegt an der Westküste der Nordinsel und hat 3300 Einwohner. Aufgewachsen ist die 32-Jährige in Zechau.

Schon mit 18 Jahren hat Rajka Heyer ihren Heimatort verlassen, um an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Medizin zu studieren. Ein Praktikum während des Studiums brachte sie nach Zürich, wo sie im Anschluss sechs Jahre lebte und ihre Facharztausbildung absolvierte. Sie spezialisierte sich auf den Bereich der Inneren Medizin.

Neues Kapitel in Heimat des Freundes

Während dieser Zeit lernte sie ihren Freund Benjamin kennen und startete mit ihm 2019 eine einjährige Reise durch Südamerika, von Feuerland bis nach Nicaragua. Der Ausbruch des Corona-Virus zwang sie zum Abbruch. Schon im Vorfeld entschieden sie sich, nicht zurück in die Schweiz zu ziehen, sondern in Benjamins Heimat Neuseeland ein neues Kapitel zu starten. Ihr gesamtes Gepäck beschränkte sich auf einen gefüllten Rucksack. Die größte Herausforderung für Rajka Heyer war die Quarantäne, zu der das Paar nach der Einreise verpflichtet wurde. Vier Wochen waren sie in ihrer Wohnung eingekesselt, ohne soziale Kontakte.

„An Neuseeland gefällt mir besonders die wunderschöne Natur. Es gibt Berge und kilometerlange Strände, Urwald und viele exotische Pflanzen“, sagt Rajka Heyer. Sie hat eine Anstellung in einer Arztpraxis gefunden und arbeitet als medizinische Assistentin. Zu ihren Aufgaben gehört es, Patienten aufzunehmen, Behandlungspläne zu erstellen oder Überweisungen für das Krankenhaus auszustellen. Sie arbeitet 35 Stunden pro Woche – in der Schweiz waren es mit 60 Stunden fast doppelt so viele.

Lehrgang im Umgang mit den Maori

Die Anerkennung ihres europäischen Abschlusses verhindert derzeit noch die neuseeländische Bürokratie. „Ich hoffe, dass mein Abschluss schnellstmöglich von den Behörden anerkannt wird und ich als Ärztin arbeiten kann“, wagt sie einen Blick in die Zukunft.

Vor ihrem ersten Arbeitstag musste Rajka Heyer einen Lehrgang zum Umgang mit den neuseeländischen Ureinwohnern, den Maori, machen. Die Maori sind sehr gut in die Gesellschaft integriert und ihre Rituale werden respektiert. Dazu gehört auch, dass ihnen nicht ohne Erlaubnis Blut gezogen oder Haare und Nägel geschnitten werden dürfen. Das Anfassen ihres Kopfes ist ebenfalls nur mit vorheriger Zustimmung möglich.

Menschen in Neuseeland sind offener

Insgesamt fühlt sich Rajka Heyer am anderen Ende der Welt gut aufgenommen. „Die neuseeländische Gesellschaft ist multikulturell. Ich habe hier schnell Anschluss gefunden und viele internationale Freunde. Mit meinen Kollegen unternehme ich oft nach der Arbeit noch etwas“, schildert sie. Der größte Unterschied zu Deutschland besteht in den hohen Lebensmittelpreisen und dem subtropischen Klima. Auch sind die Menschen offener: „Ich habe festgestellt, dass die Leute dich hier schneller zu sich nach Hause einladen als in Deutschland“, erklärt Rajka Heyer.

In ihrer Freizeit spaziert sie am Strand, geht surfen und Mountainbiken oder grillt gemeinsam mit Freunden oder der Familie ihres Freundes. Ihre eigene Familie vermisst die 32-Jährige in Neuseeland am meisten. „Wegen der Einreisebeschränkungen ist nicht klar, wann ich meine Familie das nächste Mal treffen kann. Das ist ein komisches Gefühl. Normalerweise bin ich zwei Mal pro Jahr nach Zechau gekommen.“

Regelmäßige Telefonate nach Hause ins Altenburger Land

Sie telefoniert regelmäßig mit ihren Verwandten und schreibt mit ihrer Oma Briefe. Aller zwei Wochen landet so ein Stück Heimat im Briefkasten. Verbunden mit dem Altenburger Land ist Rajka Heyer auch durch eine Schulfreundin – und durch die Osterländer Volkszeitung. „Ich habe mir die OVZ-App heruntergeladen, um zu wissen, was zu Hause los ist“, erzählt sie.

Der nächste Schritt in Neuseeland ist für sie, als Ärztin zu arbeiten und sich in Raglan ein Haus zu kaufen. „Ich fühle mich hier angekommen und akzeptiert. Ich kann jedoch nicht sagen, ob ich für immer in Neuseeland leben werde. Es ist ein sehr schönes Land, aber auch verdammt weit weg.“

