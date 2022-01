Von entlaufener Katze bis Arztsuche: Gruppendynamik bei Facebook in Altenburg und Schmölln

Altenburg/Schmölln

Sie haben Mitgliederzahlen, die in die Tausende gehen, und täglich erscheinen zahlreiche neue Postings. Die lokalen Facebook-Gruppen in Schmölln und Altenburg vernetzen Bürger und Bürgerinnen. Dafür sorgen die Gründer dieser Treffpunkte.

„Unser Schmölln“ wächst

Bald 2500 Mitglieder zählt die Gruppe „Unser Schmölln“. Was darin passiert, liegt größtenteils in den Händen der aktiven Nutzer. Katja Keller, Stefan Leonhardt und Tino Ehlke als Administratoren haben darauf allerdings ein Auge. Leonhardt hat die Gruppe 2019 gegründet. Zwar gab es da online schon einiges über Schmölln, aber immer nur mit bestimmten Themen, erzählt er. „Ich wollte etwas Offenes für alle“, erklärt er im Gespräch. Schon bald kam Katja Keller mit ins Team, legte ihre „Bürgerbeteiligungsgruppe“, wie sie es nennt, mit der von Leonhardt zusammen. „Unser Schmölln“ wuchs. „Danach war es ein Selbstläufer“, erklärt Keller. Sie sitzt für die Linken im Stadtrat, betont jedoch, dass ihr Beitrag zur Gruppe getrennt davon zu sehen ist – auch, weil politische Themen zwar aufkommen, aber nicht vordergründig sein sollen. „Es geht um Veranstaltungen, kleine Betriebe, Nachfragen. Wir wollen die Bandbreite in Schmölln zeigen“, so Keller – und Leonhard ergänzt: „Es soll keine Meckergruppe sein, sondern zum Austausch anregen.“

„Paparazzi Altenburg“ ist bekannt

Ähnlich, als ein Aushängeschild für Altenburg, beschreibt Matthias Lemanski die Gruppe „Altenburg Paparazzi – Menschen, Tiere, Sensationen“. Lemanski ist Initiator, schon 2014 ging sein digitaler Treffpunkt online und steuert nun auf bald 11 000 Mitglieder zu. Nicht alle seien aus Altenburg, aber das sei auch nicht das Kriterium, so Lemanski. „Manche wollen einfach nur weiterhin wissen, was los ist.“ Regelmäßig erscheinen dort beispielsweise die Coronazahlen, Nachfragen nach Ärzten und Sprechzeiten oder Suchmeldungen wegen entlaufener Katzen.

Viel Werbung ist nicht erlaubt, weder in Schmölln noch in Altenburg, doch es gibt Ausnahmen. „Die Gastronomie und Veranstaltungsbranche, die haben es derzeit schon schwer genug“, begründet Lemanski Ausnahmen.

Die Gruppen sind offen für alle, die Themen variieren. „Allerdings gibt es rote Linien“, sagt Lemanski und spricht über Beleidigungen und auch Falschmeldungen. Meinungsfreiheit heiße nicht, jeder könne alles machen. Sofort ausgeschlossen werde aber auch niemand. Stattdessen werde bei Verstößen der Zugang zu den Gruppen einige Tage eingestellt. Das funktioniere meistens, sind sich die Administratoren einig.

Administratoren moderieren und organisieren

Die Admins sind täglich in den Gruppen unterwegs. Wie sie handeln, passt nicht jedem. Persönliche Angriffe kommen daher vor. „Das kommt von links und rechts“, sagt Matthias Lemanski dazu. Er versuche, das nicht an sich heran zu lassen und ignoriere solche Texte. Er schreibt prinzipiell nicht zurück. Eine Art Selbstschutz, erklärt er.

Persönliche Anfeindungen waren für den Schmöllner Stefan Leonhardt der Grund, sich Hilfe zu holen für die Gruppe – er wollte sich da rausnehmen. „Das sind meistens immer die gleichen“, sagt er dazu. Mittlerweile könne er sich gut davon distanzieren. Das geht auch, weil Katja Keller und Tino Ehlke viel und regelmäßig mit auf die Seite gucken und moderieren. Ihr gehe es da ein bisschen anders als Leonhardt, sagt Keller. Sie könne mit negativen Nachrichten an sie gut umgehen.

Mittlerweile sei es auch die Community selbst, die solche Moderationsarbeit leiste, erklärt Keller. Das ist gut, denn eigentlich machen alle Seitenmanager die Arbeit für die Gruppe in ihrer Freizeit. „Wir sitzen ja nicht den ganzen Tag vor unserem Computer und gucken bei Facebook rein.“ Aufmerksame Mitglieder sind daher hilfreich. Nicht jeder neue Post wird den Administratoren angezeigt, manchmal rutscht Spam noch durch, Beleidigungen erscheinen unter Diskussionen. Wird das schnell gemeldet, können sie sich kümmern.

Es überwiegt aber das Positive, da sind sich alle Gruppengründer einig. Der Spaß an der Vernetzung ist da. „Und es entstehen sogar Freundschaften über diesen Weg“, sagt Katja Keller und meint damit Matthias Lemanski – man kennt sich untereinander. Stefan Leonhardt freut sich über rege Anteilnahme an einigen Meldungen in der Gruppe, dem Grund für ihr Bestehen: „Bernd Leickert postet regelmäßig alte Bilder aus Schmölln, da merkt man schon, wie sich die Menschen involvieren und kommentieren.“

Von Vanessa Gregor