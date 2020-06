Bad Blankenburg

Man mag es kaum glauben: Die Begründung des ersten deutschen Kindergartens im modernen Sinne – wahrscheinlich sogar der ganzen Welt – jährt sich am 28. Juni bereits zum 180. Mal. Im kleinen thüringischen Bad Blankenburg stiftete der Pestalozzi-Schüler Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852) zusammen mit Wilhelm Middendorf und Heinrich Langethal den ersten „Allgemeinen deutschen Kindergarten“.

Neue pädagogische Konzeption

Fröbels besonderes Verdienst besteht darin, die Bedeutung der frühen Kindheit nicht nur erkannt, sondern durch die Schaffung eines Systems von Liedern, Beschäftigungen und „Spielgaben“ eine pädagogische Konzeption entwickelt zu haben. Damit unterschied er sich deutlich von den damals bereits existierenden „Kinderbewahranstalten“. Im Gleichklang erweiterte Fröbel das damals übliche Aufgabenspektrum von der reinen Betreuung hin zum Dreiklang von Bildung, Erziehung und Betreuung. „Ein Kindergarten hat das Schöne, daß man säend schon die Blüten und Früchte gewinnt und zwar doppelt, in sich und in den Kindern“, schrieb Fröbel 1841in seinen Kindergarten-Briefen.

Namensfindung bei Wanderung

Die Namensfindung für den heute weltweit bekannten Kindergarten bezeichnete der Pädagoge selbst als Offenbarung, die ihm im Frühjahr 1840 auf einer Wanderung von Blankenburg nach Keilhau (heute ein Ortsteil von Rudolstadt) in den Sinn kam. Für ihn sollte das Kind im Kinder-Garten wie eine Pflanze gepflegt und gehegt werden.

Posthume Ehrungen gab es für Fröbel jede Menge. So wird der 21. April (sein Geburtstag) als weltweiter Kindergarten-Tag gefeiert, in den USA beispielsweise als „National Kindergarten Day“. Vor gut fünf Jahren gab die Deutsche Post eine Briefmarke im Wert von 2,15 Euro heraus. Der Entwurf stammt von der Grafikerin Lisa Röper aus Kassel. Und: Weltweit gibt es heute viele Kindergärten, die nach Fröbel benannt sind und seiner Pädagogik folgen. Die Förderung des Spielens von Kindern sowie die Unterstützung der Kinder beim Bemühen, die Welt zu erfahren und zu begreifen durch Erwachsene gilt hierbei als wesentlich.

Fröbel hatte allerdings nicht sehr lange Freude an seinem Ziehkind Kindergarten. Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten musste die Einrichtung in Bad Blankenburg vier Jahre später schon wieder schließen. 1851 wurden zunächst in Preußen, später auch in Bayern sämtliche Kindergärten mit der Fröbelschen Pädagogik „wegen atheistischer Tendenzen“ verboten. Erst neun Jahre später sollte die Indizierung aufgehoben werden. Ein Jahr vor dem Kindergarten-Verbot gründete Fröbel im Marienthaler Schlösschen im thüringischen Bad Liebenstein (Wartburgkreis) die erste Schule für Kinderpflegerinnen. Er starb am 21. Juni 1852. Im einstigen ersten Kindergarten ist heute das Friedrich-Fröbel-Museum untergebracht.

Und wo befindet sich aktuell der älteste ununterbrochen betriebene Kindergarten? Die Stadt Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist sich sicher, dass ihre Kita Rotkäppchen diesen Titel verdient. 2016 wurde der 170. Geburtstag groß gefeiert. Pastor Ludwig Hildenhagen hatte 1846 in Quetz (heute ein Teil von Zörbig) einen der ersten Fröbel-Kindergärten gegründet. Bei einem überregional sehr beachteten Kinderfest mit 2000 Gästen ein Jahr später war Friedrich Fröbel sogar als Leiter der Veranstaltung beteiligt.

Ist Schkeuditz älter?

Auch der Kindergarten in der Schkeuditzer Anstaltsgasse hätte der älteste sein können. Er wurde immerhin schon 1844 eröffnet – also vor 176 Jahren, zwei Jahre vor Zörbig. Das Stadtmuseum besitzt eine Dokumenten-Abschrift, in der Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen, bereits ein Jahr zuvor die Genehmigung für den Betrieb erteilte. „Ich will die Errichtung einer Kleinkinder-Bewahr-Anstalt in Schkeuditz landesherrlich genehmigen“, heißt es im in Potsdam-Sanssouci unterzeichneten Dokument. Allerdings ist nicht von einem Kindergarten die Rede. Und: „Die Einrichtung war Ende des 19. Jahrhunderts wohl aus Geldmangel einige Jahre geschlossen“, hat der Schkeuditzer Museumsleiter Hans Neubert herausgefunden.

Sachsens erster in Dresden

Sehr alte noch bestehende Einrichtungen gibt es zudem in Leipzig, wo die Kindertagesstätte „ Henriette Goldschmidt“ vor knapp zwei Jahren ihr 100. Gründungsjubiläum beging, sowie in Thammenhain (Gemeinde Lossatal, Landkreis Leipzig), wo das „Käferparadies“ auf 115 Jahre zurückblicken kann.

Leipzigs ersten Kindergarten begründete übrigens Henriette Dahlenkamp Ende der 1850er-Jahre. In Dresden wurde noch 1840 eine seit einem Jahr existierende „Spiel- und Familienanstalt“ durch den Fröbel-Schüler Adolph Frankenberg in einen Kindergarten umgewidmet – der erste in Sachsen. Den ersten Volkskindergarten Dresdens auf der Äußeren Rampischen Gasse gründete die gebürtige Leipzigerin Auguste Herz zusammen mit ihrem Mann wahrscheinlich 1849.

Historie Bereits 1760 richtete Pfarrer Oberlin im Dorf Belmont ( Elsass) eine sogenannte „Strickschule“ ein. Eine der ersten Einrichtungen öffentlicher Kleinkindererziehung wurde in Deutschland um 1780 in Straubing ins Leben gerufen. Die Vertraute von Ludwig van Beethoven, Teréz Gräfin von Brunszvik, gründete am 1. Juni 1828 im heutigen Budapest die erste Kinderbetreuungseinrichtung unter dem Namen „Engelgarten“. Weitere zehn folgten. 1835 hatte der in Erfurt geborene Theologe und Pädagoge Karl Reinthaler (1794 bis 1863) die Gründung einer sogenannten Warte- und Pflegeanstalt für kleine Kinder angeregt – auch als Warteschulverein bekannt. 1838 hatte Pfarrer Johann Samuel Ferdinand Blumröder eine Kleinkinderbewahranstalt in dem zu Schwarzburg-Sondershausen gehörenden Dorf Marlishausen ( Thüringen) eröffnet. Bis 1846 existierten erste „wirkliche“ Kindergärten nach Fröbels Gedanken in Annaburg ( Landkreis Wittenberg), Lünen, Dresden, Frankfurt am Main, Bad Homburg, Gotha und Quetz ( Zörbig). 1851 wurde Kindergärten „wegen atheistischer Tendenzen“ in Preußen und Bayern verboten. Erst 1860 kam es zu Neugründungen. Der erste private Kindergarten in den Vereinigten Staaten war deutschsprachig und wurde 1856 von der Fröbel-Schülerin Margarethe Schurz in Watertown ( Wisconsin) gegründet, der deutsche Auswanderer, Journalist und Pädagoge Adolph Douai (1819–1888) in Boston 1859 den ersten öffentlichen (deutschen) Kindergarten nach Fröbels Vorstellungen. Angelika Hartmann begründet 1876 den „Leipziger Fröbelverein“, der im 1879 dem Deutschen-Fröbelverein beitrat. Die erste rein jüdische vorschulische Einrichtung, noch „Spielschule“ genannt, nahm 1839 am Frankfurter Philanthropin ihren Betrieb auf. 1919 wurde der erste Kindergarten für gehörlose Kinder in Hamburg in Verbindung mit der dortigen „Taubstummenanstalt“ ins Leben gerufen.

Von Martin Pelzl