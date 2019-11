Vor-Ort-Besuch am Gymnasium: Wie Schüler mit dem allgemeinen Lehrermangel umgehen

Meuselwitz

Stundenausfall, Lehrermangel, Rückstand im Lehrplan: Die Situation an den Schulen im Altenburger Land sorgt für Diskussionen. Wie gehen die betroffenen Schüler damit um? Wie wirkt es sich konkret für sie aus, wenn es an Pädagogen fehlt? Die OVZ hörte sich am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium um – eine von vielen Schulen mit angespannter Lage.

Es ist Pause im Schulhaus in der Rathausstraße. Dutzende Schüler wuseln durch die Gänge. Manche sind auf dem Weg ins nächste Unterrichtszimmer, andere haben Schluss oder frei – zum Teil unfreiwillig. Der Stundenplan hat Lücken, gerade in den Klassenstufen fünf bis zehn. Dort ist das Fach Ethik komplett weggefallen. ,,Daran hatte ich eh kein Interesse. Das braucht doch keiner“, meint ein Junge inmitten einer Gruppe von Achtklässlern.

Bio und Chemie werden gebündelt unterrichtet

Veränderungen im Stundenplan gibt es auch bei Bio und Chemie, erzählen andere. Allerdings konnten durch einen taktischen Schachzug der Schulleitung Ausfälle vermieden werden. Epochaler Unterricht heißt die Lösung. „Weil die Kollegin für Chemie im zweiten Halbjahr aus dem Erziehungsurlaub kommt, haben wir das Schuljahr gesplittet“, erzählt Schulleiterin Monika Fuchs. So werde der komplette Chemie-Jahreslehrplan für mehrere Klassenstufen auf die Zeit von Februar bis Juli 2020 komprimiert, indem in dieser Zeit die doppelte Stundenzahl gegeben wird. Im Gegenzug rücke Biologie gebündelt ins erste Halbjahr. Auch Geografie werde auf diese Weise erst ab Februar unterrichtet, erzählt die Leiterin. Andere Fächer, wie Darstellen und Gestalten oder Sport, müssen aber zumindest in der Stundenzahl gekürzt werden, berichten mehrere Gymnasiasten übereinstimmend.

Der 15-jährige Mario sieht einen Grund für den allgemeinen Lehrermangel im aus seiner Sicht schlechten Image des Lehrerberufs. ,,Den Job will doch keiner mehr machen. Meiner Meinung nach werden gerade die jüngeren Schüler immer unfreundlicher und respektloser gegenüber den Lehrkräften. Sie sind laut, machen nicht, was sie sollen“, schildert er.

Sorgen um schulische Leistung

Das Hauptproblem jedoch sei, sagt Zehntklässlerin Marie, dass viele Lehramtsanwärter nicht von der Schule übernommen werden können, während immer mehr Pädagogen in Rente gehen. Die 16-Jährige hat Sorgen, dass ihre schulischen Leistungen in bestimmten Fächern leiden, wo Unterricht ausfällt. Sie habe auch Angst, den Anschluss an den Lehrstoff zu verlieren, wenn ein Fach eine Zeit lang wegfalle und dann wieder eingeführt werde. Denn der Neustart nach einer längeren Unterbrechung – sei es aufgrund von Krankheit, unterrichtsfreien Tagen oder Ferien – sei oft schwierig, sagt sie. Immerhin: „In der Regel haben die Lehrer Verständnis und setzen wieder an dem Punkt an, wo aufgehört wurde“, berichtet der 19-jährige Dustin aus der zwölften Klasse.

Die Schüler der Oberstufe sind vom Lehrermangel ohnehin so gut wie gar nicht betroffen, jedenfalls nicht bei den abiturrelevanten Fächern. Die höheren Klassen werden intensiv auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet, berichten Abiturienten. Kritisch angemerkt wird allerdings, dass es nicht einfach sei, ein vernünftiges Abitur zu absolvieren, wenn einem die Grundlagen aus vergangenen Schuljahren fehlen und zum Teil ganze Themengebiete weggelassen wurden.

Es wird zu Hause gebüffelt

Im Zweifel helfe nur Büffeln zu Hause. ,,Für die ausfallenden Stunden bekommen wir Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind und die dann benotet oder irgendwie im Unterricht weiter genutzt werden. Ich komme gut mit, wenn ich will“, bilanziert Dustin aus der Zwölften. Und ein anderer ergänzt: ,,Es liegt zum Teil in der eigenen Verantwortung, sich in der Freizeit mit dem Fach auseinanderzusetzen und den Stoff selbst zu erarbeiten.“

Die Schulleiterin betont zudem, dass es noch andere Dinge gibt, die in der Schule wichtig sind. Die familiäre Atmosphäre und das harmonische Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern werde am Seckendorff-Gymnasium sehr gepflegt. Das zeige sich auch in der Bereitschaft bei Lehrern, Vertretungsstunden zu übernehmen. „Das Team steht füreinander ein. Das ist ganz wichtig“, sagt Monika Fuchs.

Die Europa- und Ganztagsschule sei aus der Stadt Meuselwitz nicht wegzudenken. Aus diesem Grund ist die Schulleitung sehr interessiert, die momentan freien Lehrerstellen so schnell wie möglich zu besetzen – etwa im Fach Ethik. Perspektivisch seien jedoch auch naturwissenschaftliche Fächerkombinationen sehr gesucht. Interessenten können sich beim Schulamt Ostthüringen in Gera melden, das für die Einstellung von Lehrern zuständig ist.

*Die Autorin ist Schülerin am Seckendorffgymnasium, absolvierte ein Praktikum bei der OVZ

Von Johanna Nickiewicz*