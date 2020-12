Altenburg

„Ich bin total breit. Das war der stressigste und anstrengendste Arbeitstag der letzten 30 Jahre“. Friseurmeister Peter Müller will am Montagabend, als wir ihn doch noch telefonisch für ein kurzes Interview erreichen, nur noch Abendbrot machen, die Füße hochlegen und möglichst schnell ins Bett. Denn am nächsten Tag, das ist klar, geht‘s noch mal von vorne los.

So wie dem langjährigen ehemaligen Obermeister der Friseurinnung des Altenburger Lands ging es wohl allen Kollegen der Zunft. Seit nach der Schalte von Kanzlerin und Ministerpräsidenten völlig überraschend verkündet wird, dass im neuerlichen harten Lockdown auch die Friseure wieder schließen müssen, ist es mit der sonntäglichen Ruhe vorbei. Denn die Bücher sind bei allen mit Vorbestellungen bis zum Jahresende gut gefüllt. Wie viele andere setzen sich auch Peter Müller und seine Ehefrau Gabriele sofort ans Telefon, um Stammkunden, wenn möglich, eine Terminverschiebung auf die letzten beiden verbleibenden Tage anzubieten.

Die Telefone klingeln sich heiß

Am Montag dann mit Geschäftsöffnung klingeln sich überall die Telefone heiß. Jeder versucht, doch noch einen Termin zu ergattern. Denn es ist für nächsten mindestens vier Wochen die letzte Gelegenheit für einen Haarschnitt. „Mit angemessenem Aussehen unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, ist für viele wichtiger als noch ein Geschenk zu kaufen“, weiß Peter Müller. Für die Friseure heißt es, arbeiten im Akkord, wie am Fließband. „Wir tun, was wir können. Mehr geht nicht“, sagt Sissy Exner, stellvertretende Obermeisterin der Friseurinnung Gera-Altenburg – das Altenburger Land hat seit rund fünf Jahren keine eigene mehr. Für ein Interview indes bleibt keine Zeit. „Tut mir leid. Ich muss jetzt schnell wenigstens mal etwas essen. Der Tag wird wieder lang“, sagt sie am Dienstagmittag.

Arbeiten von 7 bis 22 Uhr

Sehr lang mitunter. In manchem Salon geht es an beiden Tagen von 7 bis 22 Uhr. Alle Kundenwünsche können trotzdem nicht befriedigt werden. „Schließlich müssen auch die Hygieneregeln eingehalten werden. Das bringt uns schneller als üblich an Grenzen“, sagt eine Friseurin. Insofern tun die Vorhaltungen von uneinsichtigen Kunden und deren Forderung, dann müssten die Angestellten halt schneller arbeiten, besonders weh.

Neuerliche Schließung kam unerwartet

Ab Mittwoch nun zieht Ruhe ein in den Friseursalons deutschlandweit. Und das, obwohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch Anfang September erklärt hatte, „mit dem Wissen von heute würde man keine Friseure, keinen Einzelhandel mehr schließen“. Ein Satz, der dem CDU-Politiker in diesen Tagen massenhaft um die Ohren fliegt. Kaum ein Friseur hatte also mit der neuerlichen Schließung der Geschäfte gerechnet, zumal sie selbst in der verschärften Verordnung des Landkreises und im harten sächsischen Lockdown eigentlich noch offen waren.

Gabriele und Peter Müller können dieser Ruhe zumindest einen positiven Aspekt abgewinnen: „Zum ersten Mal in unserem Arbeitsleben haben wir Heiligabend und Silvester frei. Das werden wir genießen.“

Von Ellen Paul