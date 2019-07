Nobitz/Altenburg

Noch sind die großen Sommerferien in vollem Gang. Wenn am 19. August auch in der Grundschule Nobitz der Unterricht wieder beginnt, wird sich im Umfeld nichts verändert haben und alles noch genauso aussehen wie im alten Schuljahr. Dabei war eigentlich vorgesehen, dass während der Ferien die ersten Vorbereitungsarbeiten für den Schulneu- und Umbau in Nobitz starten.

Das Haus drei der Grundschule Nobitz wird als einziges altes Gebäude weiter zur Schule gehören. Auf der Schulhoffläche rechts daneben wird ab Oktober bei laufendem Schulbetrieb der Neubau entstehen. Quelle: Jörg Reuter

Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft

Wie das Landratsamt auf Anfrage informiert, sei das beauftragte Unternehmen jedoch an seine Kapazitätsgrenzen geraten, weshalb nicht wie geplant schon jetzt die Wasser- und Abwasserleitungen sowie Gas- und Stromanschlüsse in den Boden gebracht werden können.

„Das wird dann parallel mit dem eigentlichen Baustart im Oktober erfolgen“, kündigt Bernd Wenzlau, Leiter des Fachbereichs Bildung und Infrastruktur in der Kreisbehörde, an. Trotz dieser aktuellen Verschiebung der Arbeiten geht er aber davon aus, dass der aufgestellte Zeitplan für den Schulbau in Nobitz unverändert eingehalten wird. Demnach soll alles 2020 fertig werden.

Der Gebäudekomplex war bis zur Wende Polytechnische Oberschule und wurde dann später Grundschule. Quelle: Jörg Reuter

Natürlich vorausgesetzt, dass sich genügend Firmen um die Aufträge bewerben. Zwar ist Wenzlau durchaus guter Dinge, dass die momentan in Vorbereitung befindliche Ausschreibung bei Bau- und Handwerksfirmen auf Interesse stößt. „Aber es gibt momentan auch große Probleme in der Bauwirtschaft. Nicht nur die Tiefbauunternehmen arbeiten an der Grenze, auch im Hochbau gibt es wenig freie Kapazitäten“, räumt Wenzlau ein.

Schule bekommt Zisterne

Am Blick über die Felder aus den Klassenzimmern wird sich auch in Zukunft wenig ändern, wenn an das Gebäude links der neue Anbau kommt. Quelle: Jörg Reuter

Wie berichtet, gehört die Sanierung des Schulkomplexes in Nobitz aktuell zu den finanzintensivsten Projekten des Altenburger Landes. Geplant ist, bei laufendem Unterrichtsbetrieb hinter dem Haus drei einen Neubau für die Klassenräume zu errichten. Diese werden über einen ebenfalls neuen Verbindungsbau mit Sanitäreinrichtungen an das heutige Haus drei angeschlossen. Jenes wird saniert, um dort die technischen Räume, das Sekretariat und Lehrerzimmer einzurichten. Das mittlere Gebäude, das heutige Haus zwei, wird abgerissen. Das vordere Gebäude, Haus eins, wird veräußert.

Bereits 2015 wurden die ersten Weichen für das 4,9-Millionen-Euro-Projekt gestellt. Im November erhielt dann der Kreis als Schulträger einen Fördermittelbescheid über 3,5 Millionen Euro. „Wenn wir nach so langer Zeit endlich die Möglichkeit bekommen, die Schule zu bauen, machen wir das natürlich gleich richtig“, betont Wenzlau und führt an, dass dazu eben auch neue Leitungen für die Medien gehören sowie eine Zisterne für die zukünftige Löschwasser-Versorgung. Der Wasserspeicher sei nötig, weil das örtliche Trinkwassernetz über Hydranten nur etwa die Hälfte der vorgeschriebenen Löschwassermenge für den Ernstfall bereithält.

Von Jörg Reuter