Vorbereitungen für Arbeiten an Bahnstrecke Treben-Lehma-Altenburg fast abgeschlossen

Altenburg

Die Vorbereitungen für die Bauarbeiten an der Zugstrecke Treben-Lehma-Altenburg gehen in die finale Phase. Im Moment richtet die Deutsche Bahn nach eigener Aussage noch Zuwegungen und Baustellenflächen im Bereich des Bahnhofs Altenburg ein und beginnt mit dem Freischnitt und der Rodung von Bäumen und Gehölzen entlang der Strecke. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich Ende diesen Monats, also spätestens am 28. Februar abgeschlossen sein.

Weitere Vorbereitungen im März

Im März diesen Jahres sind dann weitere vorbereitende Tätigkeiten geplant, wie zum Beispiel Untergrundsondierungen. Diese sind laut DB Bestandteil der Baumaßnahme und betreffen im Wesentlichen die Sonderungen von Kampfmitteln, etwa Weltkriegsbomben oder Munition.

Wenn die Strecke ausgebaut ist, sollen bis zu 160 Kilometer pro Stunde für Personenzüge möglich sein. Quelle: Mario Jahn

Baubeginn für Juli 2021 vorgesehen

Der eigentliche Baubeginn ist im Juli geplant. Im Zuge dessen werden sieben Eisenbahnüberführungen entlang des Bauabschnitts neu gebaut, 42 Weichen und 6,2 Kilometer Oberleitungsanlagen und Gleise erneuert. Die Bauarbeiten, die bis zum Juli 2024 abgeschlossen sein sollen, also genau drei Jahre dauern sollen, betreffen auch mehrere Brücken im und um das Altenburger Stadtgebiet (siehe Kasten).

Voraussichtliche Bauzeiträume Juli 2021 - Mai 2022: Neubau Eisenbahnüberführung Trebanz (km 33,436) Mai 2022 –Oktober 2022: Eisenbahnüberführung An der Schmiede (km 36,480)​ Oktober 2022 –August 2023: Neubau Eisenbahnüberführung Weg bei Zetscha (km 36,002)​ & Leipziger Straße (km 39,022)​ August 2023 –Juli 2024: Neubau Eisenbahnüberführung Gerstenbach (km 36,167) & Auenstraße, K223 (km 36,210)​ & Kauerndorfer Allee (km 37,994)

Neben den Arbeiten an der Bahnstrecke und an den Brücken gibt es auch Maßnahmen direkt am Altenburger Bahnhof. Dort soll nämlich nicht nur ein neuer Bahnsteig entstehen, es soll auch ein neues Elektronisches Stellwerk (ESTW) errichtet und die gesamte Leit- und Sicherungstechnik modernisiert werden.

Für die Zeit dieser Arbeiten erfolgt ab September 2021 der Bau eines Interimsbahnsteigs, der im Juni 2022 in Betrieb geht. Er soll im Bereich des bestehenden Gleises 6 und zwischen den geplanten Umfahrungsgleisen 5 und 7 (östlich der vorhandenen Bahnsteige) entstehen, die Zuwegung erfolgt dabei über die Fußgängerüberführung via Treppe. Nach der Inbetriebnahme des Interimsbahnsteig erfolgt dann der Neubau des Bahnsteigs 4 in südlicher Richtung an Bahnsteig 3. Dabei werden die vorhandenen Bahnsteigdächer an den Gleisseiten leicht eingekürzt, um das Lichtraumprofil einzuhalten. Im September 2024 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen und der Interimsbahnsteig wieder zurückgebaut werden.

Ersatzhabitat für Zauneidechsen in den kommenden Monaten

Das versprochene neue Zuhause für die heimischen Zauneidechsen soll „in den kommenden Monaten“ errichtet werden, so die Sprecherin der Deutschen Bahn. Dieses wird etwa 500 Meter nördlich von der Eisenbahnbrücke Kauerndorfer Allee neben dem Gleisbereich angelegt und soll aus aufgeschichteten Steinen, Gehölzen, Reisighaufen und Sandflächen zur Eiablage bestehen. Die Eidechsen sollen in der warmen Jahreszeit vor Beginn der Hauptbauarbeiten am Gleis, also vermutlich ab Juni 2023, abgesammelt und umgesiedelt werden. Die Umsiedlung wird laufend bis zum Ende der Baumaßnahmen erfolgen, wird also aller Voraussicht nach erst im Juli 2024 abgeschlossen sein. Der finale Abschluss aller Arbeiten ist indes erst für den September 2024 geplant.

Alle Maßnahmen „unter dem rollenden Rad“

Mit den Bauarbeiten sollen auf der Strecke die technischen Voraussetzungen für Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer pro Stunde für den Personenverkehr und bis zu 120 Kilometer pro Stunde für den Güterverkehr geschaffen werden.

Um den laufenden Bahnbetrieb nicht zu unterbrechen, sollen die vorgesehenen Baumaßnahmen „unter dem rollenden Rad“ durchgeführt werden, also im Normalbetrieb. Um das zu bewerkstelligen, soll der Verkehr meist eingleisig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Einmal pro Jahr soll dann der Baubereich einige Zeit gesperrt werden, um gleisübergreifende Baumaßnahmen umzusetzen.

Von Tobias Wagner