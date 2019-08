Meuselwitz

Zu einer Zweirad-Karambolage mussten die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag in die Meuselwitzer Brockhausstraße eilen.

Gegen 15.20 Uhr war dort in der Straße am Lerchenberg eine 15-Jährige mit ihrem Simson-Moped unterwegs. An der Einmündung zur Brockhausstraße missachtete die Jugendliche die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Simson-Moped zusammen. Dessen 17-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Von OVZ