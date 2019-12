Vorsicht ist verständlich, aber Steuererhöhungen in Nobitz sind nötig

Nobitz

Jetzt müssen die Hundehalter für die Gehaltserhöhung des Bürgermeisters herhalten, witzelte Ratsmitglied Michael Apel nach den entsprechenden Beschlüssen im Gemeinderat Nobitz. Damit sprach der CDU-Mann aus, was nach außen durchaus so missverstanden werden könnte. Doch der Scherz fußte auf dem zufälligen Zusammenfallen der Hundesteuer-Erhöhung und der Anpassung der Bürgermeisterbezüge.

Steuererhöhung war überfällig

OVZ-Autor Jörg Reuter. Quelle: Mario Jahn

Und wenigstens die Steuererhöhung war überfällig. Vielleicht hat sich die Kämmerei nicht besonders glücklich bei der Begründung ausgedrückt: Bloß weil sie in Gößnitz höher ist, muss die Hundesteuer in Nobitz nicht steigen. Aber sie darf und muss nach bis zu 17 Jahren ohne Anpassung hinterfragt werden. Dass sich die Gemeinderäte in den kleinen Alt-Wieratalgemeinden geweigert haben, die Steuerlast ihrer Bürger zu erhöhen, ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber nicht mit Blick auf die dortige Finanzlage. Auch deswegen erbte Nobitz bei der Fusion neben einem Investitionsstau auch noch hohe Schulen.

Gesetzgeber regelt die Bezüge

Ganz ähnlich liegt der Fall bei Bürgermeisterbezügen. Auch da ist es menschlich und politisch nachvollziehbar, dass die Gemeinderäte zurückschrecken, ihren Ortschefs mehr Geld zu geben. Sie sehen sich dem Vorwurf der Selbstbedienung ausgesetzt. Insofern ist es schlüssig, dass der Gesetzgeber die Entscheidung übernommen hat und die Bezüge regelt.

Von Jörg Reuter