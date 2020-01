Altenburg

Der Naturschutzbund Thüringen und der Nabu Altenburger Land laden am 28. Januar zu einem Vortrag über den Luchs in Europa und Deutschland ein. Beginn ist um 18 Uhr im Mauritianum, Parkstraße 10. Eingeladen seien insbesondere Naturfreundinnen und Naturfreude, die die Arbeit zum Thema Luchs aktiv unterstützen möchten. Nach dem Vortrag unter der Überschrift „Rückkehr auf leisen Pfoten“ ist eine Diskussion zum Luchs in Thüringen geplant. Hat der Luchs in Thüringen eine Chance?

Wie und wo können Luchse leben?

Referent Silvester Tamás vom Nabu Thüringen erörtert Aspekte der Lebensweise, der Biologie und die zahlreichen Gefahren, denen Luchse in unserer Kulturlandschaft ausgesetzt sind. Im Fokus des Vortrags stehen vor allem die Fragen, wie und wo Luchse leben können und ob sie zukünftig auch eine Chance für eine dauerhafte Rückkehr in ihre alte Heimat haben können, teilt das Mauritianum mit. Abschließend soll diskutiert werden, welche Rolle dem Menschen für eine erfolgreiche Rückkehr der Luchse zukommen kann.

Silvester Tamás ist Projektleiter des Luchsprojektes „PLAN P wie Pinselohr“ beim Nabu Thüringen. Ziel des Projektes sei eine dauerhafte und konfliktarme Rückkehr der majestätischen Pinselohren zu fördern und fachlich zu begleiten.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Spenden sind willkommen.

Von ovz